Секретная заправка превратит его в шедевр: готовим весенний салат с беконом
Источник:Shuba
Приготовьте этот вкусный салат, наполненный свежими овощами и беконом. Его интересная заправка вам точно понравится.
В составе блюда есть замороженный горошек. Его диетологи советуют есть в марте, когда организм нуждается в растительном белке.
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Салат со шпинатом
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 50 граммов шпината;
– 150 граммов бекона;
– 150 граммов замороженного горошка;
– 1 огурец;
– 100 граммов редиса;
– 20 граммов зеленого лука;
– 3 яйца;
– 3 столовые ложки кунжута;
– соль, перец по вкусу.
Для заправки:
– 100 граммов сметаны;
– 100 граммов майонеза 50%;
– 30 миллилитров лимонного сока;
– 1 чайная ложка меда;
– 1 чайная ложка сушеного чеснока;
– половина чайной ложки соли.
Приготовление:
- Яйца отварите, почистьте и нарежьте на 4 части. Бекон нарежьте тонко, а огурец и редис – кружочками.
- Зеленый лук измельчите. Чеснок подрумяньте на сухой сковороде.
- Подрумяньте бекон на сухой сковороде. Выложите на тарелку, застеленную бумажным полотенцем.
- В небольшой миске смешайте все ингредиенты для заправки.
- Выложите на сервировочную тарелку шпинат в один слой и полейте половиной заправки.
- Далее полосами выложите редис, огурец, горошек, яйцо, лук и бекон. Полейте все оставшейся заправкой и посыпьте кунжутом.