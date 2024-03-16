У складі страви є заморожений горошок. Його дієтологи радять їсти в березні, коли організм потребує рослинного білка.

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Салат зі шпинатом

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Яйця відваріть, почистьте та наріжте на 4 частини. Бекон наріжте тонко, а огірок і редиску – кружальцями.
  2. Зелену цибулю подрібніть. Часник підрум'яньте на сухій пательні.
  3. Підрум'яньте бекон на сухій пательні. Викладіть на тарілку, застелену паперовим рушником.
  4. У невеликій мисці змішайте всі інгредієнти для заправки.
  5. Викладіть на сервірувальну тарілку шпинат в один шар та полийте половиною заправки.
  6. Далі смугами викладіть редиску, огірок, горошок, яйце, цибулю і бекон. Полийте усе рештою заправки й посипте кунжутом.