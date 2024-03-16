У складі страви є заморожений горошок. Його дієтологи радять їсти в березні, коли організм потребує рослинного білка.

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Салат зі шпинатом

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 50 грамів шпинату;

– 150 грамів бекону;

– 150 грамів замороженого горошку;

– 1 огірок;

– 100 грамів редиски;

– 20 грамів зеленої цибулі;

– 3 яйця;

– 3 столові ложки кунжуту;

– сіль, перець до смаку. Для заправки:

– 100 грамів сметани;

– 100 грамів майонезу 50%;

– 30 мілілітрів лимонного соку;

– 1 чайна ложка меду;

– 1 чайна ложка сушеного часнику;

– половина чайної ложки солі.

Приготування:

Яйця відваріть, почистьте та наріжте на 4 частини. Бекон наріжте тонко, а огірок і редиску – кружальцями. Зелену цибулю подрібніть. Часник підрум'яньте на сухій пательні. Підрум'яньте бекон на сухій пательні. Викладіть на тарілку, застелену паперовим рушником. У невеликій мисці змішайте всі інгредієнти для заправки. Викладіть на сервірувальну тарілку шпинат в один шар та полийте половиною заправки. Далі смугами викладіть редиску, огірок, горошок, яйце, цибулю і бекон. Полийте усе рештою заправки й посипте кунжутом.

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