У складі страви є заморожений горошок. Його дієтологи радять їсти в березні, коли організм потребує рослинного білка.
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Салат зі шпинатом
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Яйця відваріть, почистьте та наріжте на 4 частини. Бекон наріжте тонко, а огірок і редиску – кружальцями.
- Зелену цибулю подрібніть. Часник підрум'яньте на сухій пательні.
- Підрум'яньте бекон на сухій пательні. Викладіть на тарілку, застелену паперовим рушником.
- У невеликій мисці змішайте всі інгредієнти для заправки.
- Викладіть на сервірувальну тарілку шпинат в один шар та полийте половиною заправки.
- Далі смугами викладіть редиску, огірок, горошок, яйце, цибулю і бекон. Полийте усе рештою заправки й посипте кунжутом.