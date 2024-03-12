Неописуемо свежий и легкий: рецепт вкуснейшего весеннего салата

12 марта 2024, 10:59
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Вместе с весной приходит и желание легкости и свежести. Этот вкусный салат в этом вам поможет.

Можете добавить другие овощи, масло или постный майонез. В любом случае он будет очень аппетитным.

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Рецепт салата из свежих овощей

  • Время: 10 минут
  • Порций: 2
Ингредиенты:
– 2 – 3 томата;
– 1 сладкий перец;
– 1 огурец;
– листья салата;
– руккола;
– майонез;
– соль;
– перец.

Приготовление:

  1. Тщательно помойте овощи, после чего томаты нарежьте ломтиками, а огурец – кольцами.
  2. Сладкий перец помойте, почистьте от сердцевины и нарежьте полукольцами.
  3. Руколу и листья салата тоже тщательно помойте.
  4. В миску выложите листья салата, томаты, перец, огурец, рукколу, добавьте соль, перец и заправьте майонезом.
  5. Хорошо перемешайте салат и выложите его на тарелку для подачи.
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Автор: Ольга Котів