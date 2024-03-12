Ви можете додати інші овочі, олію або пісний майонез. У будь-якому разі він буде дуже апетитним.

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Рецепт салату зі свіжих овочів

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Ретельно помийте овочі, після чого томати наріжте скибочками, а огірок – кільцями.
  2. Солодкий перець помийте, почистьте від серцевини та наріжте напівкільцями.
  3. Руколу та листя салату теж ретельно помийте.
  4. У миску викладіть листя салату, томати, перець, огірок, руколу, додайте сіль, перець та заправте майонезом.
  5. Добре перемішайте салат і викладіть його на тарілку для подачі.