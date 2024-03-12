Ви можете додати інші овочі, олію або пісний майонез. У будь-якому разі він буде дуже апетитним.

Варто спробувати Впорається навіть новачок: швидкі рецепти лінивих суші з "Водним Світом"

Рецепт салату зі свіжих овочів

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 2 – 3 томати;

– 1 солодкий перець;

– 1 огірок;

– листя салату;

– рукола;

– майонез;

– сіль;

– перець.

Приготування:

Ретельно помийте овочі, після чого томати наріжте скибочками, а огірок – кільцями. Солодкий перець помийте, почистьте від серцевини та наріжте напівкільцями. Руколу та листя салату теж ретельно помийте. У миску викладіть листя салату, томати, перець, огірок, руколу, додайте сіль, перець та заправте майонезом. Добре перемішайте салат і викладіть його на тарілку для подачі.

Сподобався рецепт? Спробуйте ще приготувати смачний весняний салат з огірків "Насолода".