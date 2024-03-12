Ви можете додати інші овочі, олію або пісний майонез. У будь-якому разі він буде дуже апетитним.
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Рецепт салату зі свіжих овочів
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Ретельно помийте овочі, після чого томати наріжте скибочками, а огірок – кільцями.
- Солодкий перець помийте, почистьте від серцевини та наріжте напівкільцями.
- Руколу та листя салату теж ретельно помийте.
- У миску викладіть листя салату, томати, перець, огірок, руколу, додайте сіль, перець та заправте майонезом.
- Добре перемішайте салат і викладіть його на тарілку для подачі.