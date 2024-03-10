Руколу и микс салат очень просто найти на полках магазинов. Их дополнит чудесная заправка с приятной кислинкой

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Салат "Весенняя симфония"

  • Время: 10 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Вымойте рукколу и смесь салатов. Обсушите на полотенце или на сите.
  2. В духовке или на сковороде обжарьте грецкие орехи, после чего измельчите их.
  3. Отдельно обжарьте кунжут на сухой сковороде.
  4. Охлажденные вареные яйца почистите, разрежьте пополам, каждую половинку – еще на 4 части.
  5. У рукколы обрежьте грубые стебли. С салатной смеси удалите все вялые и сухие листья.
  6. Сложите зелень в миску, добавьте орехи, кунжут и яйца.
  7. Приготовьте заправку. Смешайте не очень острую горчицу с лимонным соком, маслом или соевым соусом.
  8. Заправьте салат и хорошо перемешайте.