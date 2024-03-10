Руколу и микс салат очень просто найти на полках магазинов. Их дополнит чудесная заправка с приятной кислинкой
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Салат "Весенняя симфония"
- Время: 10 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Вымойте рукколу и смесь салатов. Обсушите на полотенце или на сите.
- В духовке или на сковороде обжарьте грецкие орехи, после чего измельчите их.
- Отдельно обжарьте кунжут на сухой сковороде.
- Охлажденные вареные яйца почистите, разрежьте пополам, каждую половинку – еще на 4 части.
- У рукколы обрежьте грубые стебли. С салатной смеси удалите все вялые и сухие листья.
- Сложите зелень в миску, добавьте орехи, кунжут и яйца.
- Приготовьте заправку. Смешайте не очень острую горчицу с лимонным соком, маслом или соевым соусом.
- Заправьте салат и хорошо перемешайте.