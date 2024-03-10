Руколу та мікс салат дуже просто знайти на полицях магазинів. Їх доповнить чудесна заправка з приємною кислинкою

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Салат "Весняна симфонія"

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Вимийте руколу та суміш салатів. Обсушіть на рушнику або на ситі.
  2. У духовці або на пательні обсмажте волоські горіхи, після чого подрібніть їх.
  3. Окремо обсмажте кунжут на сухій пательні.
  4. Охолоджені варені яйця почистьте, розріжте навпіл, кожну половинку – ще на 4 частини.
  5. У руколи обріжте грубі стебла. Із салатної суміші вилучіть усі в'ялі та сухі листки.
  6. Складіть зелень у миску, додайте горіхи, кунжут і яйця.
  7. Приготуйте заправку. Змішайте не дуже гостру гірчицю з лимонним соком, олією або соєвим соусом.
  8. Заправте салат та добре перемішайте.