Запекаем в духовке: рецепт домашней ветчины: рецепт домашней ветчины
28 марта 2024, 21:24Читати новину українською
Источник:haps
Ветчина, запеченная в домашней духовке, получится вкусной и сочной. Успех зависит от качества мяса и от того, не пересушено ли оно.
Приготовить ветчину в духовке несложно, особенно если вы знаете некоторые секреты. Важно выбирать качественное мясо свинины. Маринад придаст особый вкус и аромат. Вы можете использовать различные специи и приправы. Преимущественно это соль, сахар, чеснок, горчица, перец.
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Ветчина, запеченная в духовке
- Время: 2 часа
- Порций: 6
Такая вкуснятина / Фото unsplashИнгредиенты:
– 1,2 – 1,5 килограмма ветчины;
маринад:
– 3 – 4 зубчика чеснока;
– 3 зерна душистого перца;
– 1 лавровый лист;
– 1 чайная ложка майорана;
– соль по вкусу;
– перец по вкусу;
– 1 стакан овощного бульона.
Приготовление:
- Вскипятите воду в большой кастрюле (достаточно, чтобы покрыть ветчину).
- Добавьте 3 столовые ложки соли, чеснок, душистый перец, лавровый лист и майоран.
- Маринад остудите.
- Положите ветчину в кастрюлю и поставьте в холодильник на 2 дня. Тем временем несколько раз достаньте кастрюлю с ветчиной и разомните ее руками.
- Через два дня ветчину выньте из рассола, обсушите, посыпьте солью и перцем, выложите в форму для запекания и поставьте в разогретую до 190°С духовку.
- Выпекайте без крышки 1,5 часа.
- По истечении этого времени проколите ветчину острой деревянной палочкой.
- Если из отверстия вытекает сок, это означает, что ветчина еще должна постоять некоторое время в духовке.
- Залейте бульоном, чтобы она сверху не подсохла.