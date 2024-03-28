Запекаем в духовке: рецепт домашней ветчины: рецепт домашней ветчины

28 марта 2024, 21:24
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Источник:

haps

Ветчина, запеченная в домашней духовке, получится вкусной и сочной. Успех зависит от качества мяса и от того, не пересушено ли оно.

Приготовить ветчину в духовке несложно, особенно если вы знаете некоторые секреты. Важно выбирать качественное мясо свинины. Маринад придаст особый вкус и аромат. Вы можете использовать различные специи и приправы. Преимущественно это соль, сахар, чеснок, горчица, перец.

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Ветчина, запеченная в духовке

  • Время: 2 часа
  • Порций: 6

Такая вкуснятина / Фото unsplash

Ингредиенты:
– 1,2 – 1,5 килограмма ветчины;
маринад:
– 3 – 4 зубчика чеснока;
– 3 зерна душистого перца;
– 1 лавровый лист;
– 1 чайная ложка майорана;
– соль по вкусу;
– перец по вкусу;
– 1 стакан овощного бульона.

Приготовление:

  1. Вскипятите воду в большой кастрюле (достаточно, чтобы покрыть ветчину).
  2. Добавьте 3 столовые ложки соли, чеснок, душистый перец, лавровый лист и майоран.
  3. Маринад остудите.
  4. Положите ветчину в кастрюлю и поставьте в холодильник на 2 дня. Тем временем несколько раз достаньте кастрюлю с ветчиной и разомните ее руками.
  5. Через два дня ветчину выньте из рассола, обсушите, посыпьте солью и перцем, выложите в форму для запекания и поставьте в разогретую до 190°С духовку.
  6. Выпекайте без крышки 1,5 часа.
  7. По истечении этого времени проколите ветчину острой деревянной палочкой.
  8. Если из отверстия вытекает сок, это означает, что ветчина еще должна постоять некоторое время в духовке.
  9. Залейте бульоном, чтобы она сверху не подсохла.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська