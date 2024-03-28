Приготувати шинку у духовці нескладно, особливо якщо ви знаєте деякі секрети. Важливо вибирати якісне м'ясо свинини. Маринад додасть особливий смак та аромат. Ви можете використовувати різні спеції та приправи. Переважно це сіль, цукор, часник, гірчиця, перець.
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Шинка, запечена у духовці
- Час: 2 години
- Порцій: 6
Така смакота / Фото unsplash
Приготування:
- Закип’ятіть воду у великій каструлі (достатньо, щоб покрити шинку).
- Додайте 3 столові ложки солі, часник, запашний перець, лавровий лист і майоран.
- Маринад остудіть.
- Покладіть шинку в каструлю і поставте в холодильник на 2 дні. Тим часом кілька разів дістаньте каструлю з шинкою і розімніть її руками.
- Через два дні шинку вийміть з розсолу, обсушіть, посипте сіллю і перцем, викладіть у форму для запікання і поставте в розігріту до 190°С духовку.
- Випікайте без кришки 1,5 години.
- Після закінчення цього часу проколіть шинку гострою дерев'яною паличкою.
- Якщо з отвору витікає сік, це означає, що шинка ще повинна постояти деякий час в духовці.
- Залийте бульйоном, щоб вона зверху не підсохла.