Как приготовить вьетнамский суп Фо Бо: рецепт от Евгения Клопотенко
Если вам нравится азиатская кухня, попробуйте приготовить традиционный вьетнамский суп Фо Бо по рецепту Евгения Клопотенко. Сохраните рецепт.
Источник: инстаграм Евгения Клопотенко
Талантливый шеф-повар, ресторатор Евгений Клопотенко поделился с поклонниками рецептом вьетнамского супа Фо Бо, который вы легко приготовите дома.
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Рецепт супа Фо Бо
- Для приготовления супа помойте говяжьи кости. Имбирь помойте, очистите от кожуры, нарежьте тонкими ломтиками. Перец чили помойте, измельчите ножом.
- В кастрюлю с кипятком выложите говяжьи кости, добавьте палочку корицы, бадьян, гвоздику, зерна фенхеля, перец чили, имбирь, рыбный соус, варите бульон 40 минут на малом огне до готовности.
- Помойте, измельчите ножом укроп и петрушку, кинзу, зеленый лук.
- В миске замочите рисовую лапшу в холодной воде.
- Говядину помойте, нарежьте тонкими ломтиками и тщательно отбейте.
- Процедите бульон, поставьте на огонь, добавьте лапшу, варите 3 минуты.
- В тарелку выложите ломтики говядины, укроп, петрушку, кинзу, зеленый лук, залейте бульоном, мясо приготовится под воздействием температуры, добавьте лапшу.
- Помойте лайм, разрежьте пополам. Выжмите сок в тарелку с готовым супом.
- Выложите в тарелку готовый суп. Приятного аппетита!
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