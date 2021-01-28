Якщо вам до вподоби азійська кухня, спробуйте приготувати традиційний в'єтнамський суп Фо Бо за рецептом Євгена Клопотенка. Збережіть рецепт.

Джерело: інстаграм Євгена Клопотенка Талановитий шеф-кухар, ресторатор Євген Клопотенко поділився з шанувальниками рецептом в'єтнамського супу Фо Бо, який ви легко приготуєте вдома. Читайте також Рецепт домашньої картоплі по-селянськи в духовці: смачна та корисна страва Рецепт супу Фо Бо Інгредієнти:

– 200 грамів яловичини;

– 400 грамів яловичої кістки;

– 250 грамів рисової локшини;

– 1 паличка кориці;

– бодян;

– 1/3 чайної ложки зерен фенхелю;

– гвоздика;

– 1/3 перцю чилі;

– імбир;

– зелена цибуля;

– лайм (або лимон);

– 1 чайна ложка рибного соусу;

– 1,4 літра води;

– кінза;

– сіль. Для приготування супу помийте яловичі кістки. Імбир помийте, почистіть від шкірки, наріжте тонкими скибочками. Перець чилі помийте, подрібніть ножем. У каструлю з окропом викладіть яловичі кістки, додайте паличку кориці, бодян, гвоздику, зерна фенхелю, перець чилі, імбир, рибний соус, варіть бульйон 40 хвилин на малому вогні до готовності. Помийте, подрібніть ножем кріп, петрушку, кінзу, зелену цибулю. У мисці замочіть рисову локшину у холодній воді. Яловичину помийте, наріжте тонкими скибочками та ретельно відбийте. Процідіть бульйон, поставте на вогонь, додайте локшину, варіть 3 хвилини. У тарілку викладіть скибочки яловичини, кріп, петрушку, кінзу, зелену цибулю, залийте бульйоном, м'ясо приготується під впливом температури, додайте локшину. Помийте лайм, розріжте навпіл. Вичавіть сік у тарілку з готовим супом. Викладіть у тарілку готовий суп. Смачного! Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Klopotenko’s Recipes (@klopotenko_recipes)