Як приготувати в'єтнамський суп Фо Бо: рецепт від Євгена Клопотенка
Якщо вам до вподоби азійська кухня, спробуйте приготувати традиційний в'єтнамський суп Фо Бо за рецептом Євгена Клопотенка. Збережіть рецепт.
Джерело: інстаграм Євгена Клопотенка
Талановитий шеф-кухар, ресторатор Євген Клопотенко поділився з шанувальниками рецептом в'єтнамського супу Фо Бо, який ви легко приготуєте вдома.
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Рецепт супу Фо Бо
- Для приготування супу помийте яловичі кістки. Імбир помийте, почистіть від шкірки, наріжте тонкими скибочками. Перець чилі помийте, подрібніть ножем.
- У каструлю з окропом викладіть яловичі кістки, додайте паличку кориці, бодян, гвоздику, зерна фенхелю, перець чилі, імбир, рибний соус, варіть бульйон 40 хвилин на малому вогні до готовності.
- Помийте, подрібніть ножем кріп, петрушку, кінзу, зелену цибулю.
- У мисці замочіть рисову локшину у холодній воді.
- Яловичину помийте, наріжте тонкими скибочками та ретельно відбийте.
- Процідіть бульйон, поставте на вогонь, додайте локшину, варіть 3 хвилини.
- У тарілку викладіть скибочки яловичини, кріп, петрушку, кінзу, зелену цибулю, залийте бульйоном, м'ясо приготується під впливом температури, додайте локшину.
- Помийте лайм, розріжте навпіл. Вичавіть сік у тарілку з готовим супом.
- Викладіть у тарілку готовий суп. Смачного!
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