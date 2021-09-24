Многослойный венский торт (именно так переводится с исландского vínarterta) известен также как "Полосатая леди". И любят его не только в Исландии, но и в США и Канаде.
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Готовится винартерта довольно легко, а хранится в холодильнике почти месяц. Так что, как выдастся свободное время, приготовьте этот исландский десерт и наслаждайтесь с кофе, когда захочется сладкого.
Рецепт винартерты
- Время: 74 часа
- Порции: 8 – 10
Винартерта / Фото port and fin
Приготовление:
- Залейте чернослив водой и доведите до кипения. Варите его на среднем огне 30 минут, не забывая помешивать.
Приготовление торта / Фото Еда
- Перебейте чернослив блендером в однородную массу.
- Добавьте в него по одной чайной ложке ванильного экстракта, кардамона, ½ чайной ложки корицы и 100 граммов сахара. Влейте лимонный сок и перемешайте.
- Взбейте миксером мягкое сливочное масло с оставшимся сахаром. По одному добавляйте яйца, продолжая взбивать массу.
Приготовление торта / Фото Еда
- В отдельном стакане смешайте молоко и ванильный экстракт.
Приготовление торта / Фото Еда
- В другой емкости смешайте муку, половину чайной ложки кардамона и разрыхлитель.
- Добавьте в масляную массу сначала треть смеси из муки и пряностей, далее влейте треть молока. Все перемешайте. Затем снова муку и молоко. Еще раз перемешайте.
- Замесите тесто, заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 30 минут.
- Выньте тесто из холодильника и разделите на порционные куски. Раскатайте каждый кусок теста между двумя слоями пищевой пергамента. Можно дополнительно посыпать его мукой.
- Вырежьте из теста 5 – 7 лепешек круглой или прямоугольной формы одинакового размера.
Приготовление торта / Фото Еда
- Переложите тесто на пергаменте на противень или коврик и выпекайте каждій корж в духовке по 10 – 12 минут при 180 градусах.
- Чтобы сформировать торт, прослоите коржи начинкой из чернослива. Последний слой смазывать не нужно.
Приготовление торта / Фото Еда
- Заверните торт в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 3 дня.
- Чем дольше торт настаивается, тем мягче и вкуснее он становится.
Приготовление торта / Фото Еда
- Готовую винартерту нарежьте на порции подавайте к столу.
Приятного аппетита!