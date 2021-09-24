Многослойный венский торт (именно так переводится с исландского vínarterta) известен также как "Полосатая леди". И любят его не только в Исландии, но и в США и Канаде.

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Готовится винартерта довольно легко, а хранится в холодильнике почти месяц. Так что, как выдастся свободное время, приготовьте этот исландский десерт и наслаждайтесь с кофе, когда захочется сладкого.

Рецепт винартерты

Время : 74 часа

: 74 часа Порции: 8 – 10



Винартерта / Фото port and fin

Ингредиенты:

- 1 кг чернослива;

- 500 мл воды;

- 15 мл лимонного сока

- 1, 5 ч. л. кардамона;

- 2 ч. л. ванильного экстракта;

- 0,5 ч. л. молотой корицы;

- 400 г сахара;

- 230 г сливочного масла;

- 2 куриных яйца;

- 590 г пшеничной муки;

- 1 ч. л. разрыхлителя для теста;

- 90 мл молока.

Приготовление:

Залейте чернослив водой и доведите до кипения. Варите его на среднем огне 30 минут, не забывая помешивать.



Приготовление торта / Фото Еда

Перебейте чернослив блендером в однородную массу.

Добавьте в него по одной чайной ложке ванильного экстракта, кардамона, ½ чайной ложки корицы и 100 граммов сахара. Влейте лимонный сок и перемешайте.

Взбейте миксером мягкое сливочное масло с оставшимся сахаром. По одному добавляйте яйца, продолжая взбивать массу.



Приготовление торта / Фото Еда

В отдельном стакане смешайте молоко и ванильный экстракт.



Приготовление торта / Фото Еда

В другой емкости смешайте муку, половину чайной ложки кардамона и разрыхлитель.

Добавьте в масляную массу сначала треть смеси из муки и пряностей, далее влейте треть молока. Все перемешайте. Затем снова муку и молоко. Еще раз перемешайте.

Замесите тесто, заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 30 минут.

Выньте тесто из холодильника и разделите на порционные куски. Раскатайте каждый кусок теста между двумя слоями пищевой пергамента. Можно дополнительно посыпать его мукой.

Вырежьте из теста 5 – 7 лепешек круглой или прямоугольной формы одинакового размера.



Приготовление торта / Фото Еда

Переложите тесто на пергаменте на противень или коврик и выпекайте каждій корж в духовке по 10 – 12 минут при 180 градусах.

Чтобы сформировать торт, прослоите коржи начинкой из чернослива. Последний слой смазывать не нужно.



Приготовление торта / Фото Еда

Заверните торт в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 3 дня.

Важно! Винартерта может храниться в холодильнике до 4 недель.

Чем дольше торт настаивается, тем мягче и вкуснее он становится.



Приготовление торта / Фото Еда

Готовую винартерту нарежьте на порции подавайте к столу.

Приятного аппетита!