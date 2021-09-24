Багатошаровий віденський торт (саме так перекладається з ісландської vínarterta) відомий також як "Смугаста леді". І люблять його не лише в Ісландії, а й у США та Канаді.

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Готується вінартерта доволі легко, а зберігається в холодильнику майже місяць. Тож, як видасться вільна годинка, приготуйте цей ісландський десерт і смакуйте з кавою, коли забагнеться солоденького.

Рецепт вінартерти

Час: 74 години

74 години Порції: 8 – 10



Вінартерта / Фото port and fin

Інгредієнти:

– 1 кг чорносливу;

– 500 мл води;

– 15 мл лимонного соку;

– 1, 5 ч. л. кардамону;

– 2 ч. л. ванільного екстракту;

– ½ ч. л. меленої кориці;

– 400 г цукру;

– 230 г вершкового масла;

– 2 курячих яйця;

– 590 г пшеничного борошна;

– 1 ч. л. розпушувача для тіста;

– 90 мл молока.

Приготування:

Залийте чорнослив водою й доведіть до кипіння. Варіть його на середньому вогні протягом 30 хвилин, не забуваючи помішувати.



Приготування торта / Фото Їжа

Перебийте чорнослив блендером в однорідну масу.

Додайте до нього по одній чайній ложці ванільного екстракту, кардамону, половину чайної ложки кориці та 100 грамів цукру. Влийте лимонного соку та перемішайте.

Збийте міксером м'яке вершкове масло з рештою цукру. По одному вибивайте яйця й далі збивайте масу.



Приготування торта / Фото Їжа

В окремій склянці змішайте молоко й ванільний екстракт.



Приготування торта / Фото Їжа

В іншій посудині змішайте борошно, половину чайної ложки кардамону та розпушувач.

Додайте до масляної маси спочатку третину суміші з борошна та прянощів, далі влийте третину молока. Усе перемішайте. Далі знову борошно й молоко. Ще раз перемішайте.

Замісіть тісто, загорніть у харчову плівку та відправте до холодильника на 30 хвилин.

Вийміть тісто й розділіть його на порційні шматки. Розкачайте кожен шматок тіста між двома шарами харчового пергаменту. Можна додатково посипати його борошном.

Виріжте з тіста 5 – 7 круглих або прямокутних коржів однакового розміру.



Приготування торта / Фото Їжа

Перекладіть тісто на пергаменті на деко чи килимок і випікайте в духовці по 10 – 12 хвилин кожен пласт при 180 градусах.

Щоб сформувати торт, прошаруйте коржі начинкою з чорносливу. Останній корж змащувати не треба.



Приготування торта / Фото Їжа

Загорніть торт у харчову плівку та відправте до холодильника на 3 дні.

Важливо! Вінартерта може зберігатися в холодильнику до 4 тижнів.

Що довше настоюватиметься торт, то м'якшим і смачнішим він ставатиме.



Приготування торта / Фото Їжа

Готову вінартерту наріжте на порції й подавайте до столу.

Смачного!