Классический винегрет – салат на все случаи жизни
20 октября 2023, 16:27Читати новину українською
Этот овощной салат обычно готовят в первые дни поста или когда не употребляют мясные продукты. Но кроме этих вариантов, винегрет еще очень полезно есть через питательные ингредиенты: свеклу, кислую капусту, фасоль.
24 канал подготовил рецепт классического салата винегрета, который вы с легкостью можете приготовить дома. Для этого вам требуются обычные ингредиенты, которые точно найдутся в каждом холодильнике.
Читайте также Осеннее блюдо за 45 минут: готовим куриные голени с тыквой и фетой
Подавайте его как к постному столу, так и к праздничному. Среди поклонников этого блюда много вегетарианцев, а еще спортсменов.
Рецепт классического салата винегрет.
- Время: 1 час
- Порции: 6
– 200 граммов отварной фасоли
– 4 картофелины;
– 300 граммов квашеной капусты;
– 1 маленький репчатый лук;
– 1 – 2 моркови;
– 4 ложки оливкового масла;
– 2 свеклы;
– 4 квашеных огурца;
– зеленый горошек (по желанию).
Приготовление:
- Отварите свеклу до готовности. Снимите с него кожуру и охладите.
- Морковь и картофель отварите в подсоленной воде до готовности в мундирах. Охладите овощи и почистите от кожуры, нарежьте средними кубиками.
Салат винегрет / Фото tatyana severy day food
- Почистите лук от шелухи, разрежьте на две половины и мелко порежьте.
- Сцедите воду из фасоли и квашеной капусты. Выложите все ингредиенты в глубокую миску и тщательно перемешайте.
- Порежьте мелким кубиком квашеные огурцы и добавьте к овощам.
- Посолите салат и посахарьте по желанию, влейте растительные масла и еще раз тщательно перемешайте.
- По желанию добавьте зеленый горошек.
Приятного аппетита!Понравился ли рецепт салата? Попробуйте также приготовить полезные сладкие блюда, которые подойдут для завтрака.