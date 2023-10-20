24 канал підготував рецепт класичного салату вінегрет, який ви з легкістю можете приготувати вдома. Для цього вам потрібні звичайні інгредієнти, які точно знайдуться в кожному холодильнику.

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Подавайте його як до пісного столу, так і до святкового. Серед прихильників цієї страви багато вегетаріанців, а ще спортсменів.

Рецепт класичного салату вінегрет

Час: 1 година

1 година Порції: 6

Інгредієнти:

– 200 грамів відвареної квасолі

– 4 картоплини;

– 300 грамів квашеної капусти;

– 1 маленька ріпчаста цибуля;

– 1 – 2 моркви;

– 4 ложки оливкової олії;

– 2 буряки;

– 4 квашених огірки;

– зелений горошок (за бажанням).

Приготування:

Відваріть буряк до готовності. Зніміть з нього шкірку та охолодіть.

Моркву та картоплю відваріть в підсоленій воді до готовності в мундирах. Охолодіть овочі та почистіть від шкірки, наріжте середніми кубиками.



Салат вінегрет / Фото tatyana severy day food

Почистіть цибулю від лушпиння, розріжте на дві половини та дрібно поріжте.

Зцідіть воду з квасолі та квашеної капусти. Викладіть всі інгредієнти в глибоку миску та ретельно перемішайте.

Поріжте дрібним кубиком квашені огірки та додайте до овочів.

Посоліть салат та поцукруйте за бажанням, влийте олії та ще раз ретельно перемішайте.

За бажанням додайте зелений горошок.

Смачного!

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