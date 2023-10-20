24 канал підготував рецепт класичного салату вінегрет, який ви з легкістю можете приготувати вдома. Для цього вам потрібні звичайні інгредієнти, які точно знайдуться в кожному холодильнику.
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Подавайте його як до пісного столу, так і до святкового. Серед прихильників цієї страви багато вегетаріанців, а ще спортсменів.
Рецепт класичного салату вінегрет
- Час: 1 година
- Порції: 6
Приготування:
- Відваріть буряк до готовності. Зніміть з нього шкірку та охолодіть.
- Моркву та картоплю відваріть в підсоленій воді до готовності в мундирах. Охолодіть овочі та почистіть від шкірки, наріжте середніми кубиками.
Салат вінегрет / Фото tatyana severy day food
- Почистіть цибулю від лушпиння, розріжте на дві половини та дрібно поріжте.
- Зцідіть воду з квасолі та квашеної капусти. Викладіть всі інгредієнти в глибоку миску та ретельно перемішайте.
- Поріжте дрібним кубиком квашені огірки та додайте до овочів.
- Посоліть салат та поцукруйте за бажанням, влийте олії та ще раз ретельно перемішайте.
- За бажанням додайте зелений горошок.
Смачного!