24 канал підготував рецепт класичного салату вінегрет, який ви з легкістю можете приготувати вдома. Для цього вам потрібні звичайні інгредієнти, які точно знайдуться в кожному холодильнику.

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Подавайте його як до пісного столу, так і до святкового. Серед прихильників цієї страви багато вегетаріанців, а ще спортсменів.

Рецепт класичного салату вінегрет

  • Час: 1 година
  • Порції: 6

Приготування:

  • Відваріть буряк до готовності. Зніміть з нього шкірку та охолодіть.
  • Моркву та картоплю відваріть в підсоленій воді до готовності в мундирах. Охолодіть овочі та почистіть від шкірки, наріжте середніми кубиками.


Салат вінегрет / Фото tatyana severy day food

  • Почистіть цибулю від лушпиння, розріжте на дві половини та дрібно поріжте.
  • Зцідіть воду з квасолі та квашеної капусти. Викладіть всі інгредієнти в глибоку миску та ретельно перемішайте.
  • Поріжте дрібним кубиком квашені огірки та додайте до овочів.
  • Посоліть салат та поцукруйте за бажанням, влийте олії та ще раз ретельно перемішайте.
  • За бажанням додайте зелений горошок.

Смачного!