Як приготувати вінегрет по-новому: три рецепти салату від Тані Литвинової
Кулінарна експертка Таня Литвинова поділилась з шанувальниками оригінальними варіантами приготування салату, які ви з легкістю можете приготувати в піст.
Джерело:YouTube Тані Литвинової
Тетяна Литвинова розповідає секрети приготування салату "Вінегрет" з маринованими грибами, авокадо та водоростями. За словами експертки найкраще обирати солодкий буряк та запікати з картоплею, морквою у духовці для збереження усіх вітамінів. Також ліпше обирати квашені солоні огірки, замість маринованих, які доповнять салат вишуканим смаком.
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Рецепт салату з маринованими грибами
- Помийте буряк, картоплю, моркву, відправте запікатись у духовку. Почистіть овочі, наріжте кубиками.
- Солоні огірки, гриби наріжте кубиками.
- Квашену капусту подрібніть ножем.
- У мисці з'єднайте усі інгредієнти, змастіть оливковою олією. Викладіть у тарілку, задекоруйте квашеною капустою.
Рецепт салату з авокадо
- Солоні огірки, буряк, моркву наріжте кубиками.
- Авокадо почистіть від шкірки, наріжте кубиками.
- У мисці з'єднайте усі інгредієнти, додайте винний оцет, оливкову олію. Викладіть у тарілку.
Рецепт салату з водоростями
- Буряк, моркву, картоплю, солоні огірки наріжте кубиками.
- Водорості подрібніть ножем.
- У мисці з'єднайте усі інгредієнти. Викладіть у тарілку, додайте оливкову олію, задекоруйте кунжутом. Смачного!
Три рецепти салату "Вінегрет" від Тані Литвинової у відео:
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