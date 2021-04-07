Кулінарна експертка Таня Литвинова поділилась з шанувальниками оригінальними варіантами приготування салату, які ви з легкістю можете приготувати в піст.

Тетяна Литвинова розповідає секрети приготування салату "Вінегрет" з маринованими грибами, авокадо та водоростями. За словами експертки найкраще обирати солодкий буряк та запікати з картоплею, морквою у духовці для збереження усіх вітамінів. Також ліпше обирати квашені солоні огірки, замість маринованих, які доповнять салат вишуканим смаком.

Читайте також Як приготувати вінегрет: легкий рецепт салату від Лізи Глінської

Рецепт салату з маринованими грибами

Інгредієнти:

– 200 грамів буряка;

– 200 грамів картоплі;

– 200 грамів моркви;

– 200 грамів солоних квашених огірків;

– 100 грамів маринованих грибів;

– 50 грамів квашеної капусти;

– олія оливкова.

Помийте буряк, картоплю, моркву, відправте запікатись у духовку. Почистіть овочі, наріжте кубиками. Солоні огірки, гриби наріжте кубиками. Квашену капусту подрібніть ножем. У мисці з'єднайте усі інгредієнти, змастіть оливковою олією. Викладіть у тарілку, задекоруйте квашеною капустою.

Рецепт салату з авокадо

Інгредієнти:

– 200 грамів буряка;

– 1/2 авокадо;

– 200 грамів моркви;

– 200 грамів солоних квашених огірків;

– оцет винний;

– олія оливкова.

Солоні огірки, буряк, моркву наріжте кубиками. Авокадо почистіть від шкірки, наріжте кубиками. У мисці з'єднайте усі інгредієнти, додайте винний оцет, оливкову олію. Викладіть у тарілку.

Рецепт салату з водоростями

Інгредієнти:

– 200 грамів буряка;

– 200 грамів картоплі;

– 200 грамів моркви;

– 200 грамів солоних квашених огірків;

– 70 грамів водоростей Вакаме;

– кунжут.

– олія оливкова.

Буряк, моркву, картоплю, солоні огірки наріжте кубиками. Водорості подрібніть ножем. У мисці з'єднайте усі інгредієнти. Викладіть у тарілку, додайте оливкову олію, задекоруйте кунжутом. Смачного!

Три рецепти салату "Вінегрет" від Тані Литвинової у відео: