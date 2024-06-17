Вишневый джем без загустителей: приготовьте самое вкусное варенье в вашей жизни

17 июня 2024, 12:55
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Источник:

Shuba

Вишневый джем – идеальное дополнение к блинам, выпечке и даже мороженому. Попробуйте приготовить его самостоятельно.

В этом рецепте нет загустителей. Несмотря на это, джем не будет жидким.

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Вишневый джем

  • Время: 50 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм вишен;
– 350 граммов яблок;
– 800 граммов сахара;
– 2 грамма лимонной кислоты;
– 0,5 чайной ложки корицы.

Приготовление:

  1. Переберите и помойте вишни. Выньте из них косточки.
  2. Яблоки почистьте, уберите сердцевину и натрите.
  3. Вишни и яблоки перебейте блендером до желаемой консистенции.
  4. Смешайте смесь с сахаром. Добавьте растворенную в столовой ложке воды лимонную кислоту.
  5. Доведите массу до кипения на сильном огне, после чего уменьшите огонь до среднего. Варите джем, помешивая, 15 минут. Далее добавьте корицу и варите еще 10 – 15 минут или до нужной густоты.
  6. Горячий джем разлейте по стерилизованным банкам и закройте стерилизованными крышками. Оставьте остывать при комнатной температуре. Храните в прохладном месте.

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Автор: Ольга Котів