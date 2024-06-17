У цьому рецепті немає загусників. Попри це, джем не буде рідким.

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Вишневий джем

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Переберіть та помийте вишні. Вийміть з них кісточки.
  2. Яблука почистьте, приберіть серцевину та натріть.
  3. Вишні та яблука перебийте блендером до бажаної консистенції.
  4. Змішайте суміш з цукром. Додайте розчинену у столовій ложці води лимонну кислоту.
  5. Доведіть масу до кипіння на сильному вогні, після чого зменште вогонь до середнього. Варіть джем, помішуючи, 15 хвилин. Далі додайте корицю та варіть ще 10 – 15 хвилин або до потрібної густини.
  6. Гарячий джем розлийте по стерилізованих банках та закрийте стерилізованими кришками. Залиште остигати за кімнатної температури. Зберігайте у прохолодному місці.