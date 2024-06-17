У цьому рецепті немає загусників. Попри це, джем не буде рідким.

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Вишневий джем

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм вишень;

– 350 грамів яблук;

– 800 грамів цукру;

– 2 грами лимонної кислоти;

– 0,5 чайної ложки кориці.

Приготування:

Переберіть та помийте вишні. Вийміть з них кісточки. Яблука почистьте, приберіть серцевину та натріть. Вишні та яблука перебийте блендером до бажаної консистенції. Змішайте суміш з цукром. Додайте розчинену у столовій ложці води лимонну кислоту. Доведіть масу до кипіння на сильному вогні, після чого зменште вогонь до середнього. Варіть джем, помішуючи, 15 хвилин. Далі додайте корицю та варіть ще 10 – 15 хвилин або до потрібної густини. Гарячий джем розлийте по стерилізованих банках та закрийте стерилізованими кришками. Залиште остигати за кімнатної температури. Зберігайте у прохолодному місці.

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