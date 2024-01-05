Старинное блюдо, которое должно быть на вашем столе на Иордан: как быстро приготовить вишневый кисель
5 января 2024, 12:45Читати новину українською
Источник:obozrevatel
Это особенный десерт. Он готовится из свежих или мороженых вишен с добавлением сахара и крахмала.
Приготовить вишневый кисель очень просто. Воспользуйтесь простым рецептом, чтобы сварить вкусный и густой десерт для всей семьи.
Интересно В каком порядке нужно класть овощи: простой рецепт постного борща на Второй сочельник
Рецепт вишневого киселя
- Время: 1 час
- Порций: 4
– 3 – 4 столовые ложки крахмала;
– 150 – 200 грамм замороженной вишни;
– 850 миллилитров воды;
– 150 грамм сахара.
Приготовление:
- Поставьте кастрюлю с водой на средний огонь и дождитесь, когда она станет теплой.
- Всыпьте вишню.
- Добавьте сахар и тщательно перемешайте.
- Доведите напиток до кипения под закрытой крышкой.
- В холодной воде (100 миллилитров) разведите крахмал.
- Как только компот закипел, добавьте тоненькой струйкой разведенный крахмал.
- Обязательно непрерывно помешивайте.
- Варите кисель до закипания и выключите огонь.
- Обязательно помешивайте кисель, иначе он пригорит.
- Вишневый кисель с крахмалом готов.
- Разлейте по красивым бокалам и угощайте родных.