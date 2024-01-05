Старинное блюдо, которое должно быть на вашем столе на Иордан: как быстро приготовить вишневый кисель

5 января 2024, 12:45
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Источник:

obozrevatel

Это особенный десерт. Он готовится из свежих или мороженых вишен с добавлением сахара и крахмала.

Приготовить вишневый кисель очень просто. Воспользуйтесь простым рецептом, чтобы сварить вкусный и густой десерт для всей семьи.

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Рецепт вишневого киселя

  • Время: 1 час
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 3 – 4 столовые ложки крахмала;
– 150 – 200 грамм замороженной вишни;
– 850 миллилитров воды;
– 150 грамм сахара.

Приготовление:

  1. Поставьте кастрюлю с водой на средний огонь и дождитесь, когда она станет теплой.
  2. Всыпьте вишню.
  3. Добавьте сахар и тщательно перемешайте.
  4. Доведите напиток до кипения под закрытой крышкой.
  5. В холодной воде (100 миллилитров) разведите крахмал.
  6. Как только компот закипел, добавьте тоненькой струйкой разведенный крахмал.
  7. Обязательно непрерывно помешивайте.
  8. Варите кисель до закипания и выключите огонь.
  9. Обязательно помешивайте кисель, иначе он пригорит.
  10. Вишневый кисель с крахмалом готов.
  11. Разлейте по красивым бокалам и угощайте родных.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська