Приготувати вишневий кисіль дуже просто. Скористайтеся простим рецептом, щоб зварити смачний і густий десерт для всієї родини.

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Рецепт вишневого киселю

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Поставте каструлю з водою на середній вогонь і дочекайтеся коли вона стане теплою.
  2. Всипте вишню.
  3. Додайте цукор і все ретельно перемішайте.
  4. Доведіть напій до кипіння під закритою кришкою.
  5. У холодній воді (100 мілілітрів) розведіть крохмаль.
  6. Як тільки компот закипів, додайте тоненькою цівкою розведений крохмаль.
  7. Обов'язково безперервно помішуйте.
  8. Варіть кисіль до закипання і вимкніть вогонь.
  9. Обов'язково помішуйте кисіль, інакше він пригорить.
  10. Вишневий кисіль із крохмалем готовий.
  11. Розлийте по красивих келихах і пригощайте рідних.