Ваши гости будут в восторге: готовим фантастический вишневый ликер
21 июля 2024, 21:57Читати новину українською
Источник:Yuliia.senych
Вишневый ликер вполне можно приготовить дома. Он будет вкусным и очень ароматным.
По этому рецепту напиток получится пьянящим и сладким. Он точно понравится вашим близким.
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Вишневый ликер
- Время: 40 хвилин
- Порций: 10
– 1 килограмм вишен;
– 300 граммов вишневых листьев;
– 1 литр водки;
– 1 килограмм сахара;
– сок 1 лимона или 2 чайные ложки лимонного сока;
– 1,5 литра воды.
Смотрите, как приготовить домашний вишневый ликер: видео
Приготовление:
- Вишни и листья залейте водой и варите после закипания 10 минут.
- Процедите, добавьте сахар и лимонный сок. Снова доведите до кипения. По желанию можете добавить корицу и мускатный орех.
- Влейте в сироп водку и доведите до кипения. Проварите 2 – 3 минуты после закипания и разлейте в бутылки. На выходе вы получите примерно 3 литра ликера.