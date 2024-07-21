За цим рецептом напій вийде п'янким та солодким. Він точно сподобається вашим близьким.

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Вишневий лікер

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 10

Дивіться, як приготувати домашній вишневий лікер: відео

Приготування:

  1. Вишні та листя залийте водою і варіть після закипання 10 хвилин.
  2. Процідіть, додайте цукор і лимонний сік. Знову доведіть до кипіння. За бажанням можете додати корицю та мускатний горіх.
  3. Влийте до сиропу горілку і доведіть до кипіння. Проваріть 2 – 3 хвилини після закипання і розлийте в пляшки. На виході ви отримаєте приблизно 3 літри лікеру.