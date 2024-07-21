За цим рецептом напій вийде п'янким та солодким. Він точно сподобається вашим близьким.

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Вишневий лікер

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 10

Інгредієнти:

– 1 кілограм вишень;

– 300 грамів вишневого листя;

– 1 літр горілки;

– 1 кілограм цукру;

– сік 1 лимона або 2 чайні ложки лимонного соку;

– 1,5 літра води.

Дивіться, як приготувати домашній вишневий лікер: відео

Приготування:

Вишні та листя залийте водою і варіть після закипання 10 хвилин. Процідіть, додайте цукор і лимонний сік. Знову доведіть до кипіння. За бажанням можете додати корицю та мускатний горіх. Влийте до сиропу горілку і доведіть до кипіння. Проваріть 2 – 3 хвилини після закипання і розлийте в пляшки. На виході ви отримаєте приблизно 3 літри лікеру.

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