По этому рецепту напиток получится пьянящим и сладким. Он точно понравится вашим близким.

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Вишневый ликер

Время : 40 хвилин

: 40 хвилин Порций: 10

Ингредиенты:

– 1 килограмм вишен;

– 300 граммов вишневых листьев;

– 1 литр водки;

– 1 килограмм сахара;

– сок 1 лимона или 2 чайные ложки лимонного сока;

– 1,5 литра воды.

Смотрите, как приготовить домашний вишневый ликер: видео

Приготовление:

Вишни и листья залейте водой и варите после закипания 10 минут. Процедите, добавьте сахар и лимонный сок. Снова доведите до кипения. По желанию можете добавить корицу и мускатный орех. Влейте в сироп водку и доведите до кипения. Проварите 2 – 3 минуты после закипания и разлейте в бутылки. На выходе вы получите примерно 3 литра ликера.

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