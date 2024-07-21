По этому рецепту напиток получится пьянящим и сладким. Он точно понравится вашим близким.
Будет вкусно Чтобы сохранить максимум витаминов: готовим вишню на зиму в собственном соку
Вишневый ликер
- Время: 40 хвилин
- Порций: 10
Смотрите, как приготовить домашний вишневый ликер: видео
Приготовление:
- Вишни и листья залейте водой и варите после закипания 10 минут.
- Процедите, добавьте сахар и лимонный сок. Снова доведите до кипения. По желанию можете добавить корицу и мускатный орех.
- Влейте в сироп водку и доведите до кипения. Проварите 2 – 3 минуты после закипания и разлейте в бутылки. На выходе вы получите примерно 3 литра ликера.