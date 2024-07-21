По этому рецепту напиток получится пьянящим и сладким. Он точно понравится вашим близким.

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Вишневый ликер

  • Время: 40 хвилин
  • Порций: 10

Смотрите, как приготовить домашний вишневый ликер: видео

Приготовление:

  1. Вишни и листья залейте водой и варите после закипания 10 минут.
  2. Процедите, добавьте сахар и лимонный сок. Снова доведите до кипения. По желанию можете добавить корицу и мускатный орех.
  3. Влейте в сироп водку и доведите до кипения. Проварите 2 – 3 минуты после закипания и разлейте в бутылки. На выходе вы получите примерно 3 литра ликера.