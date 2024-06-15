Его подавали еще королеве Елизавете: рецепт роскошного вишневого пирога
15 июня 2024, 17:20Читати новину українською
Источник:NV
Впервые фруктовые пироги появились в кулинарных книгах Англии периода Тюдоров. Первый вишневый пирог подали королеве Елизавете I.
Попробуйте и вы насладиться по-настоящему королевским десертом. Воплотите в жизнь этот проверенный рецепт пирога.
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Вишневый пирог с вишнями
- Время: 2 часа
- Порций: 8
– 200 граммов муки;
– 100 граммов масла;
– щепотка соли;
– 1 яйцо;
– 1 желток;
– немного ледяной воды.
Для начинки:
– 800 граммов вишни без косточек;
– 135 граммов сахарной пудры;
– 1 столовая ложка кукурузной муки;
– 1 чайная ложка ванильного экстракта;
– 1 чайная ложка миндального экстракта;
– 25 граммов масла.
Для выпекания:
– 1 яйцо;
– половина столовой ложки сахарной пудры.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 200 градусов. Для теста поместите все ингредиенты, кроме воды, в кухонный комбайн и перемешайте до однородности. Добавляйте воду постепенно, пока тесто не соберется в один комок.
- Переложите тесто на доску и вымесите до однородности. Раскатайте и вырежьте два круга по размеру формы для пирога.
- Выстелите форму одним кругом, позволив излишку упасть через край. Второй круг разрежьте на полоски для решетки.
- Для начинки смешайте вишню, сахар, кукурузный крахмал, лимонный сок, ваниль и миндальный экстракт. Накройте начинку крышкой и поставьте в холодильник, пока раскатываете тесто.
- Отделите вишни от смеси и нагрейте сок на сковороде. Варите на медленном огне, пока он не уварится и немного не загустеет. Остудите.
- Положите вишню в кастрюлю, перемешайте и выложите на тесто. Посыпьте маслом, нарезанным кубиками.
- Сделайте решетку из полосок теста, прижмите и обрежьте лишнее. Смажьте взбитым яйцом и посыпьте сахаром. Поставьте в духовку и выпекайте 55 минут. Проверьте пирог за 40 минут до готовности и накройте внешнюю корочку кольцом из фольги, если кажется, что она может подгореть.
- Выньте готовый пирог и остудите перед нарезанием.