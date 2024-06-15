Спробуйте й ви насолодитися по-справжньому королівським десертом. Втільте в життя цей перевірений рецепт пирога.

Варто спробувати Ваші рідні будуть в захваті: приготуйте смачнющі солодкі вареники з вишнями

Вишневий пиріг

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 8

Інгредієнти для тіста:

– 200 грамів борошна;

– 100 грамів масла;

– дрібка солі;

– 1 яйце;

– 1 жовток;

– трохи крижаної води.

Для начинки:

– 800 грамів вишні без кісточок;

– 135 грамів цукрової пудри;

– 1 столова ложка кукурудзяного борошна;

– 1 чайна ложка ванільного екстракту;

– 1 чайна ложка мигдалевого екстракту;

– 25 грамів масла.

Для випікання:

– 1 яйце;

– половина столової ложки цукрової пудри.

Приготування:

Розігрійте духовку до 200 градусів. Для тіста помістіть всі інгредієнти, окрім води, в кухонний комбайн і перемішайте до однорідності. Додавайте воду поступово, поки тісто не збереться в одну грудку. Перекладіть тісто на дошку і вимісіть до однорідності. Розкачайте і виріжте два кола за розміром форми для пирога. Вистеліть форму одним колом, дозволивши надлишку впасти через край. Друге коло розріжте на смужки для решітки. Для начинки змішайте вишню, цукор, кукурудзяний крохмаль, лимонний сік, ваніль та мигдальний екстракт. Накрийте начинку кришкою і поставте в холодильник, поки розкачуєте тісто. Відділіть вишні від суміші та нагрійте сік на пательні. Варіть на повільному вогні, поки він не увариться і трохи не загусне. Остудіть. Покладіть вишню в каструлю, перемішайте та викладіть на тісто. Посипте маслом, нарізаним кубиками. Зробіть решітку зі смужок тіста, притисніть і обріжте зайве. Змастіть збитим яйцем і посипте цукром. Поставте в духовку і випікайте 55 хвилин. Перевірте пиріг за 40 хвилин до готовності та накрийте зовнішню скоринку кільцем з фольги, якщо здається, що вона може підгоріти. Вийміть готовий пиріг і остудіть перед нарізанням.

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