Спробуйте й ви насолодитися по-справжньому королівським десертом. Втільте в життя цей перевірений рецепт пирога.
Варто спробувати Ваші рідні будуть в захваті: приготуйте смачнющі солодкі вареники з вишнями
Вишневий пиріг
- Час: 2 години
- Порцій: 8
Приготування:
- Розігрійте духовку до 200 градусів. Для тіста помістіть всі інгредієнти, окрім води, в кухонний комбайн і перемішайте до однорідності. Додавайте воду поступово, поки тісто не збереться в одну грудку.
- Перекладіть тісто на дошку і вимісіть до однорідності. Розкачайте і виріжте два кола за розміром форми для пирога.
- Вистеліть форму одним колом, дозволивши надлишку впасти через край. Друге коло розріжте на смужки для решітки.
- Для начинки змішайте вишню, цукор, кукурудзяний крохмаль, лимонний сік, ваніль та мигдальний екстракт. Накрийте начинку кришкою і поставте в холодильник, поки розкачуєте тісто.
- Відділіть вишні від суміші та нагрійте сік на пательні. Варіть на повільному вогні, поки він не увариться і трохи не загусне. Остудіть.
- Покладіть вишню в каструлю, перемішайте та викладіть на тісто. Посипте маслом, нарізаним кубиками.
- Зробіть решітку зі смужок тіста, притисніть і обріжте зайве. Змастіть збитим яйцем і посипте цукром. Поставте в духовку і випікайте 55 хвилин. Перевірте пиріг за 40 хвилин до готовності та накрийте зовнішню скоринку кільцем з фольги, якщо здається, що вона може підгоріти.
- Вийміть готовий пиріг і остудіть перед нарізанням.