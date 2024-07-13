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Вишни в собственном соку

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 килограмм вишен;

– 0,5 килограмма сахара.

Приготовление:

Спелые вишни переберите, удалите листочки, хвостики и плохие плоды. Тщательно промойте ягоды в холодной воде, выложите в дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость. Осторожно удалите из плодов косточки. Образовавшийся сок можно не выливать, а добавить потом к вишням. Очищенные вишни засыпьте сахаром и оставьте на 8 часов. После того, как вишня пустит сок, ее необходимо поставить на огонь и довести до кипения. Не варите, а лишь дождитесь, пока сахар растает. Готовые вишни выложите в простерилизованные банки и залейте собственным соком. Банки с вишней поставьте стерилизоваться на 10 минут, после чего закройте стерилизованными крышками.

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