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Вишни в собственном соку

  • Время: 40 минут
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Спелые вишни переберите, удалите листочки, хвостики и плохие плоды.
  2. Тщательно промойте ягоды в холодной воде, выложите в дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость.
  3. Осторожно удалите из плодов косточки. Образовавшийся сок можно не выливать, а добавить потом к вишням.
  4. Очищенные вишни засыпьте сахаром и оставьте на 8 часов.
  5. После того, как вишня пустит сок, ее необходимо поставить на огонь и довести до кипения. Не варите, а лишь дождитесь, пока сахар растает.
  6. Готовые вишни выложите в простерилизованные банки и залейте собственным соком.
  7. Банки с вишней поставьте стерилизоваться на 10 минут, после чего закройте стерилизованными крышками.