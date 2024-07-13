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Буде смачно П'янке та дуже ароматне: простий рецепт розкішного вина зі смородини
Вишні у власному соку
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Стиглі вишні переберіть, видаліть листочки, хвостики та погані плоди.
- Ретельно промийте ягоди в холодній воді, викладіть у друшляк, щоб стекла зайва рідина.
- Обережно видаліть з плодів кісточки. Сік, що утворився, можна не виливати, а додати потім до вишень.
- Очищені вишні засипте цукром і залиште на 8 годин.
- Після того, як вишня пустить сік, її необхідно поставити на вогонь та довести до кипіння. Не варіть, а лише дочекайтеся, поки цукор розтане.
- Готові вишні викладіть у простерилізовані банки та залийте власним соком.
- Банки із вишнею поставте стерилізуватися на 10 хвилин, після чого закрийте стерилізованими кришками.