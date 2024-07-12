Смородиновое вино готовится очень просто. Самое главное в этом рецепте – выдержка.

Будет вкусно Лучший рецепт компота из смородины на зиму: готовим с секретным ингредиентом

Вино из смородины

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 3

Ингредиенты:

– 1,5 литра воды;

– 1 килограмм смородины;

– 500 граммов сахара.

Приготовление:

Смородину переберите, удалите листья, ветки и прочий мусор. Ни в коем случае не мойте ягоды. Измельчите смородину толкушкой или блендером. Ягоды переложите в чистую стеклянную посуду с горлышком. В 1,5 литра теплой кипяченой воды растворите половину сахара и залейте ягоды сиропом. Содержимое не должно превышать 2/3 сосуда, иначе вино будет выливаться. Нацепите на горлышко резиновую перчатку, сделав дырочку на одном пальце. Оставьте в темном месте при комнатной температуре на 4 – 6 дней. За это время один раз перемешайте сусло чистой ложкой. Процедите сусло через ситечко и снова вылейте в посудину. Оставшийся сахар, разделите на 4 части. Добавьте одну половину в сусло и перемешайте. Поставьте в темное место и оставьте на 2 – 3 недели. Раз в неделю проверяйте напиток и добавляйте частями оставшийся сахар, каждый раз перемешивая. Когда брожение закончится, процедите напиток и разлейте его по стеклянным бутылкам. Бутылки закройте и храните в темном прохладном месте. Выдерживайте вино 2 – 3 месяца. За это время один раз в 3 – 4 недели процедите вино.

Понравился рецепт? Узнайте, как законсервировать компот из черешен на зиму.