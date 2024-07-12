Смородиновое вино готовится очень просто. Самое главное в этом рецепте – выдержка.
Будет вкусно Лучший рецепт компота из смородины на зиму: готовим с секретным ингредиентом
Вино из смородины
- Время: 45 минут
- Порций: 3
Приготовление:
- Смородину переберите, удалите листья, ветки и прочий мусор. Ни в коем случае не мойте ягоды.
- Измельчите смородину толкушкой или блендером. Ягоды переложите в чистую стеклянную посуду с горлышком.
- В 1,5 литра теплой кипяченой воды растворите половину сахара и залейте ягоды сиропом. Содержимое не должно превышать 2/3 сосуда, иначе вино будет выливаться.
- Нацепите на горлышко резиновую перчатку, сделав дырочку на одном пальце. Оставьте в темном месте при комнатной температуре на 4 – 6 дней. За это время один раз перемешайте сусло чистой ложкой. Процедите сусло через ситечко и снова вылейте в посудину.
- Оставшийся сахар, разделите на 4 части. Добавьте одну половину в сусло и перемешайте. Поставьте в темное место и оставьте на 2 – 3 недели. Раз в неделю проверяйте напиток и добавляйте частями оставшийся сахар, каждый раз перемешивая.
- Когда брожение закончится, процедите напиток и разлейте его по стеклянным бутылкам. Бутылки закройте и храните в темном прохладном месте. Выдерживайте вино 2 – 3 месяца. За это время один раз в 3 – 4 недели процедите вино.