Очень простой рецепт: консервируем вишни в собственном соку

Вишни в собственном соку – очень вкусные и ароматные. Обязательно попробуйте их в этом году приготовить.

Этот рецепт вам точно понравится. Ведь он простой и с минимумом ингредиентов.

Будет вкусно Пьянящее и очень ароматное: простой рецепт роскошного вина из смородины

Вишни в собственном соку

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 6

– 1 килограмм вишен;– 0,5 килограмма сахара.

Приготовление: