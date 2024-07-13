Очень простой рецепт: консервируем вишни в собственном соку
13 июля 2024, 19:20Читати новину українською
Источник:Cookpad
Вишни в собственном соку – очень вкусные и ароматные. Обязательно попробуйте их в этом году приготовить.
Этот рецепт вам точно понравится. Ведь он простой и с минимумом ингредиентов.
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Вишни в собственном соку
- Время: 40 минут
- Порций: 6
– 1 килограмм вишен;
– 0,5 килограмма сахара.
Приготовление:
- Спелые вишни переберите, удалите листочки, хвостики и плохие плоды.
- Тщательно промойте ягоды в холодной воде, выложите в дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость.
- Осторожно удалите из плодов косточки. Образовавшийся сок можно не выливать, а добавить потом к вишням.
- Очищенные вишни засыпьте сахаром и оставьте на 8 часов.
- После того, как вишня пустит сок, ее необходимо поставить на огонь и довести до кипения. Не варите, а лишь дождитесь, пока сахар растает.
- Готовые вишни выложите в простерилизованные банки и залейте собственным соком.
- Банки с вишней поставьте стерилизоваться на 10 минут, после чего закройте стерилизованными крышками.