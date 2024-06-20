Вишня, збережена у власному соку, є чудовим інгредієнтом для різноманітних кулінарних шедеврів. Цей рецепт вимагає мінімум інгредієнтів.
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Вишня у своєму соку
- Час: 45 хвилин + 8 годин
- Порцій: 4
Приготування:
- Переберіть вишні, видаліть всі листочки та хвостики. Ретельно помийте ягоди та перекладіть їх у друшляк, щоб стекла зайва вода.
- Акуратно видаліть кісточки. Сік, який при цьому виділиться, можна зберегти та додати до вишень пізніше.
- Вишні засипте цукром та залиште на 8 годин чи на ніч.
- Коли ягоди випустять сік, їх треба поставити на вогонь та довести до кипіння. Дочекайтеся, поки цукор повністю розтане.
- Готові вишні розкладіть по стерилізованих банках та залийте їх власним соком. Банки з вишнею варто поставити на стерилізацію на 10 хвилин від моменту закипання, а потім закрутити кришками, перевернути та зачекати повного охолодження.