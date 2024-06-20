Вишня, збережена у власному соку, є чудовим інгредієнтом для різноманітних кулінарних шедеврів. Цей рецепт вимагає мінімум інгредієнтів.

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Вишня у своєму соку

Час : 45 хвилин + 8 годин

: 45 хвилин + 8 годин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм вишень;

– 0,5 кілограма цукру.

Приготування:

Переберіть вишні, видаліть всі листочки та хвостики. Ретельно помийте ягоди та перекладіть їх у друшляк, щоб стекла зайва вода. Акуратно видаліть кісточки. Сік, який при цьому виділиться, можна зберегти та додати до вишень пізніше. Вишні засипте цукром та залиште на 8 годин чи на ніч. Коли ягоди випустять сік, їх треба поставити на вогонь та довести до кипіння. Дочекайтеся, поки цукор повністю розтане. Готові вишні розкладіть по стерилізованих банках та залийте їх власним соком. Банки з вишнею варто поставити на стерилізацію на 10 хвилин від моменту закипання, а потім закрутити кришками, перевернути та зачекати повного охолодження.

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