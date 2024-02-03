За уши не оттащишь: гениальная итальянская закуска из того, что есть в каждом холодильнике

3 февраля 2024, 12:55
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Источник:

cucinoperpassione

Итальянцы умеют создавать вкусные блюда из самых простых продуктов. Воспользуйтесь этим гениальным рецептом, чтобы убедиться.

Лук с тунцом – вкусная закуска, которую можно подавать холодной, намазав на ломтики хлеба. Итальянские хозяйки рекомендуют оставить ее в холодильнике на несколько часов перед употреблением, чтобы она стала еще вкуснее.

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Вкусная закуска из лука и тунца

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 250 граммов красного лука;
– 2 столовые ложки сахара;
– 50 миллилитров уксуса;
– оливковое масло первого отжима;
– 100 миллилитров воды;
– 80 граммов тунца в масле;
– 10 граммов каперсов;
– 2 столовые ложки майонеза.

Приготовление:

  1. Лук почистьте и нарежьте тонкими кольцами.
  2. Высыпьте лук на сковороду, добавьте немного оливкового масла первого отжима, ложку сахара, уксус и воду. Готовьте, пока он не станет мягким.
  3. Тогда добавьте еще одну столовую ложку сахара и, если нужно, несколько столовых ложек воды. Продолжайте готовить, пока лук еще больше не размягчится, а в сковороде не останется больше жидкости.
  4. Тем временем приготовьте соус из тунца, измельчив в блендере каперсы, тунец без масла и майонез.
  5. Вылейте смесь из тунца в миску с луком и хорошо перемешайте, чтобы соус стал однородным.
  6. Накройте миску крышкой или пищевой пленкой и поставьте в холодильник на несколько часов перед подачей.

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Автор: Ольга Котів