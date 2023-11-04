Вкуснее картофеля: рецепт печеного батата
4 ноября 2023, 15:07Читати новину українською
Источник:simplyr ecipes
Батат – сладкий картофель, который имеет выразительный вкус и невероятный аромат. Это отличный ингредиент для множества блюд.
Запеченный батат – это отличная альтернатива обычному картофелю. Его сладковатый вкус и тающая во рту текстура открывают безграничные возможности приготовления и сочетания с мясом или рыбой.
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Рецепт печеного батата
- Время : 40 минут
- Порций : 2
– 4 батата;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– соль по вкусу;
– черный молотый перец по вкусу.
Приготовление:
- Предварительно разогрейте духовку до 200°C.
- Промойте и очистите батат.
- Разрежьте плоды на полоски.
- Полейте овощи оливковым маслом, аккуратно посыпьте солью и черным перцем.
- Разместите бататы на противне и выложите в предварительно разогретую духовку.
- Запекайте в течение 45 – 60 минут или пока бататы не станут мягкими.
- После готовности извлеките их из духовки.
- Дайте бататам немного времени, чтобы они остыли перед подачей. Это позволит им дополнительно напитаться ароматами и они станут еще более нежными.
С чем подать батат
Батат – это сочный и универсальный гарнир, которым можно дополнить любое блюдо.
Одними из многочисленных вариантов могут быть:
- грилированная курица;
- свиная шея;
- свежий салат с рукколой, шпинатом, орехами и цитрусовым соусом.