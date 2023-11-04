Запечений батат – це чудова альтернатива звичній картоплі. Його солодкуватий смак і текстура, що тане у роті, відкривають безмежні можливості приготування та поєднання з мясом чи рибою.

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Рецепт печеного батату

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 2

Неймовірно смачно / Фото unsplash

Інгредієнти:

– 4 батати;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– сіль до смаку;

– чорний мелений перець до смаку.

Приготування:

Попередньо розігрійте духовку до температури 200°C.

Промийте та очистіть батат.

Розріжте плід на смужки.

Полийте овочі оливковою олією, обережно посипте сіллю та чорним перцем.

Розмістіть батати на деко та викладіть у попередньо розігріту духовку.

Запікайте впродовж 45 – 60 хвилин, або доки батати не стануть м'якими.

Після готовності вийміть їх з духовки.

Дайте бататам трошки часу, щоб вони охололи перед подачею. Це дозволить їм додатково насититися ароматами та вони стануть ще ніжнішими.

З чим подати батат

Батат – це соковитий та універсальний гарнір, яким можна доповнити будь-яку страву.

Одними із численних варіантів можуть бути: