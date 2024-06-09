Тісто готується на кефірі. Воно вразить вас своєю ніжністю.
Буде смачно Навіть пекти не треба: готуємо полуничний чизкейк за 30 хвилин
Вареники з черешнями
- Час: 55 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Просійте борошно, додайте кефір, сіль і замісіть еластичне тісто. Залиште на 10 хвилин.
- Черешню помийте, обсушіть і приберіть кісточки. Посипте цукром і перемішайте.
- Тоненько розкачайте тісто на посипаній борошном поверхні. Склянкою виріжте кружальця. На кожне викладіть посередині начинку. Краї заліпіть, формуючи вареники.
- Закип'ятіть воду, покладіть вареники, доведіть до кипіння, обережно перемішуючи, варіть 5 хвилин. Потім дістаньте шумівкою і покладіть в тарілку. Подавайте з медом та сметаною.