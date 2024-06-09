Тісто готується на кефірі. Воно вразить вас своєю ніжністю.

Буде смачно Навіть пекти не треба: готуємо полуничний чизкейк за 30 хвилин

Вареники з черешнями

Час : 55 хвилин

: 55 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти для тіста:

– 500 грамів борошна;

– 250 мілілітрів кефіру;

– дрібка солі.

Для начинки:

– 400 грамів черешень;

– 50 грамів цукру;

– 50 грамів меду.

Приготування:

Просійте борошно, додайте кефір, сіль і замісіть еластичне тісто. Залиште на 10 хвилин. Черешню помийте, обсушіть і приберіть кісточки. Посипте цукром і перемішайте. Тоненько розкачайте тісто на посипаній борошном поверхні. Склянкою виріжте кружальця. На кожне викладіть посередині начинку. Краї заліпіть, формуючи вареники. Закип'ятіть воду, покладіть вареники, доведіть до кипіння, обережно перемішуючи, варіть 5 хвилин. Потім дістаньте шумівкою і покладіть в тарілку. Подавайте з медом та сметаною.

Сподобався рецепт? Спробуйте ще приготувати французькі млинці з полуницею та вершковим кремом.