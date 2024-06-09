Вкуснее не придумаешь: готовим фантастические вареники с черешнями на кефире

9 июня 2024, 16:48
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Источник:

Shuba

Вареники с черешнями понравятся всем. Особенно хорошо они сочетаются со сметаной.

Тесто готовится на кефире. Оно поразит вас своей нежностью.

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Вареники с черешнями

  • Время: 55 минут
  • Порций: 6
Ингредиенты для теста:
– 500 граммов муки;
– 250 миллилитров кефира;
– щепотка соли.
Для начинки:
– 400 граммов черешен;
– 50 граммов сахара;
– 50 граммов меда.

Приготовление:

  1. Просейте муку, добавьте кефир, соль и замесите эластичное тесто. Оставьте на 10 минут.
  2. Черешню помойте, обсушите и уберите косточки. Посыпьте сахаром и перемешайте.
  3. Тоненько раскатайте тесто на посыпанной мукой поверхности. Стаканом вырежьте кружочки. На каждое выложите посередине начинку. Края залепите, формируя вареники.
  4. Вскипятите воду, положите вареники, доведите до кипения, осторожно перемешивая, варите 5 минут. Затем достаньте шумовкой и положите в тарелку. Подавайте с медом и сметаной.
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Автор: Ольга Котів