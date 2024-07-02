Вкусное блюдо для семьи за считанные минуты: готовим сочное филе с горошком и кабачком
2 июля 2024, 10:23Читати новину українською
Источник:zhenskiy.kyiv.ua
Это блюдо имеет все шансы на то, чтобы стать вашим любимым. Ингредиенты для него нужны самые простые, а результат впечатляет с первого кусочка.
Приготовление этого блюда не требует времени и усилий, поэтому оно станет отличной опцией для обеда или ужина. Несколько простых манипуляций – и вкусная трапеза уже на вашем столе.
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Рецепт куриного филе с горошком
Время: 25 минут
Порций: 4Ингредиенты:
– 2 куриных филе;
– 400 грамм зеленого горошка;
– 3 кабачка;
– 2 столовые ложки соуса песто;
– 150 миллилитров сливок (22%);
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Филе нарезаем тонкими полосками.
- Кабачки нарезаем по диагонали, ширина ломтиков – где-то 4 – 5 миллиметров.
- Разогреваем сковородку, добавляем масло.
- Выкладываем курицу, горошек и кабачок. Добавляем соус песто.
- Накрываем сковороду крышкой и часто ее встряхиваем. Готовим 10 минут.
- Солим и перчим блюдо. Вливаем сливки, накрываем крышкой и готовим еще 5 минут.
- Подаем с любимым гарниром.
Приятного аппетита!