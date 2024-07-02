Приготування цієї страви не потребує часу та зусиль, тому вона стане чудовою опцією для обіду або вечері. Кілька простих маніпуляцій – і смачна трапеза вже на вашому столі.
Читайте також Для святкового столу та зустрічі з друзями: простий рецепт вишневої наливки
Рецепт курячого філе з горошком
Час: 25 хвилин
Порцій: 4
Приготування:
- Філе нарізаємо тонкими смужками.
- Кабачки нарізаємо по діагоналі, ширина скибочок – десь 4 – 5 міліметрів.
- Розігріваємо сковорідку, додаємо олію.
- Викладаємо курку, горошок та кабачок. Додаємо соус песто.
- Накриваємо пательню кришкою та часто її струшуємо. Готуємо 10 хвилин.
- Солимо та перчимо страву. Вливаємо вершки, накриваємо кришкою та готуємо ще 5 хвилин.
- Подаємо з улюбленим гарніром.
Смачного!