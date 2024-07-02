Приготовление этого блюда не требует времени и усилий, поэтому оно станет отличной опцией для обеда или ужина. Несколько простых манипуляций – и вкусная трапеза уже на вашем столе.

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Рецепт куриного филе с горошком

Время: 25 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 куриных филе;

– 400 грамм зеленого горошка;

– 3 кабачка;

– 2 столовые ложки соуса песто;

– 150 миллилитров сливок (22%);

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Филе нарезаем тонкими полосками. Кабачки нарезаем по диагонали, ширина ломтиков – где-то 4 – 5 миллиметров. Разогреваем сковородку, добавляем масло. Выкладываем курицу, горошек и кабачок. Добавляем соус песто. Накрываем сковороду крышкой и часто ее встряхиваем. Готовим 10 минут. Солим и перчим блюдо. Вливаем сливки, накрываем крышкой и готовим еще 5 минут. Подаем с любимым гарниром.

Приятного аппетита!

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