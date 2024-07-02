Приготовление этого блюда не требует времени и усилий, поэтому оно станет отличной опцией для обеда или ужина. Несколько простых манипуляций – и вкусная трапеза уже на вашем столе.

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Рецепт куриного филе с горошком

Время: 25 минут

Порций: 4

Приготовление:

  1. Филе нарезаем тонкими полосками.
  2. Кабачки нарезаем по диагонали, ширина ломтиков – где-то 4 – 5 миллиметров.
  3. Разогреваем сковородку, добавляем масло.
  4. Выкладываем курицу, горошек и кабачок. Добавляем соус песто.
  5. Накрываем сковороду крышкой и часто ее встряхиваем. Готовим 10 минут.
  6. Солим и перчим блюдо. Вливаем сливки, накрываем крышкой и готовим еще 5 минут.
  7. Подаем с любимым гарниром.

Приятного аппетита!