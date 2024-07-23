Многие любят спаржу из-за ее многофункциональности. Ее можно готовить разными способами – варить, тушить, жарить на гриле, запекать или даже есть в сыром виде в салатах.

Не пропустите Не только огурцы и капуста: что можно квасить на зиму

Спаржа на сковороде

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Вымойте спаржу и удалите одревесневшие концы.
  2. Если спаржа очень длинная, разрежьте ее пополам или на трети. Выложите спаржу в миску, посыпьте солью и перцем, полейте оливковым маслом и перемешайте.
  3. Разогрейте сковороду достаточно сильно, а затем уменьшите огонь. Добавьте спаржу и жарьте около 5 минут, время от времени встряхивая сковороду.
  4. В последнюю минуту жарки добавьте масло и немного увеличьте огонь.
  5. Снимите со сковороды, подавайте горячей.
  6. По желанию посыпьте любимым сыром, лучше всего пармезаном.