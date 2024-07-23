Просто и со вкусом: как приготовить спаржу

Отварная спаржа получается нежной и сочной, а запеченная – своеобразной и ароматной. Один из лучших рецептов и методов приготовления – на сковороде.

Многие любят спаржу из-за ее многофункциональности. Ее можно готовить разными способами – варить, тушить, жарить на гриле, запекать или даже есть в сыром виде в салатах.

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Спаржа на сковороде

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

– 1 пучок зеленой спаржи;– 1 столовая ложка сливочного масла;– 1 столовая ложка оливкового масла;– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Вымойте спаржу и удалите одревесневшие концы. Если спаржа очень длинная, разрежьте ее пополам или на трети. Выложите спаржу в миску, посыпьте солью и перцем, полейте оливковым маслом и перемешайте. Разогрейте сковороду достаточно сильно, а затем уменьшите огонь. Добавьте спаржу и жарьте около 5 минут, время от времени встряхивая сковороду. В последнюю минуту жарки добавьте масло и немного увеличьте огонь. Снимите со сковороды, подавайте горячей. По желанию посыпьте любимым сыром, лучше всего пармезаном.

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