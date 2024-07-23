Просто и со вкусом: как приготовить спаржу
23 июля 2024, 09:43Читати новину українською
Отварная спаржа получается нежной и сочной, а запеченная – своеобразной и ароматной. Один из лучших рецептов и методов приготовления – на сковороде.
Многие любят спаржу из-за ее многофункциональности. Ее можно готовить разными способами – варить, тушить, жарить на гриле, запекать или даже есть в сыром виде в салатах.
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Спаржа на сковороде
- Время: 20 минут
- Порций: 4
– 1 пучок зеленой спаржи;
– 1 столовая ложка сливочного масла;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- Вымойте спаржу и удалите одревесневшие концы.
- Если спаржа очень длинная, разрежьте ее пополам или на трети. Выложите спаржу в миску, посыпьте солью и перцем, полейте оливковым маслом и перемешайте.
- Разогрейте сковороду достаточно сильно, а затем уменьшите огонь. Добавьте спаржу и жарьте около 5 минут, время от времени встряхивая сковороду.
- В последнюю минуту жарки добавьте масло и немного увеличьте огонь.
- Снимите со сковороды, подавайте горячей.
- По желанию посыпьте любимым сыром, лучше всего пармезаном.