Просто и со вкусом: как приготовить спаржу

23 июля 2024, 09:43
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Отварная спаржа получается нежной и сочной, а запеченная – своеобразной и ароматной. Один из лучших рецептов и методов приготовления – на сковороде.

Многие любят спаржу из-за ее многофункциональности. Ее можно готовить разными способами – варить, тушить, жарить на гриле, запекать или даже есть в сыром виде в салатах.

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Спаржа на сковороде

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 пучок зеленой спаржи;
– 1 столовая ложка сливочного масла;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Вымойте спаржу и удалите одревесневшие концы.
  2. Если спаржа очень длинная, разрежьте ее пополам или на трети. Выложите спаржу в миску, посыпьте солью и перцем, полейте оливковым маслом и перемешайте.
  3. Разогрейте сковороду достаточно сильно, а затем уменьшите огонь. Добавьте спаржу и жарьте около 5 минут, время от времени встряхивая сковороду.
  4. В последнюю минуту жарки добавьте масло и немного увеличьте огонь.
  5. Снимите со сковороды, подавайте горячей.
  6. По желанию посыпьте любимым сыром, лучше всего пармезаном.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська