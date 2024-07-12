Их точно спутают с грибами: рецепт особенных баклажанов в сметане: рецепт особенных баклажанов в сметане

12 июля 2024, 23:57
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Вкуснятина

Баклажаны один из любимых овощей, поэтому нет ничего удивительного, что рецептов с ними существует просто множество. Однако некоторые дают такой неожиданный результат, что сперва не веришь, что такое возможно.

Эти баклажаны вкусны как холодными, так и горячими, что особенно актуально в условиях отключений света. Интересно, что после приготовления они будут напоминать грибы!

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Рецепт баклажанов в сметане

Время: 1 час

Порций: 2

Ингредиенты:

– 1 баклажан;
– 1 луковица;
– 150 миллилитров сметаны;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– зелень;
– соль, перец и грибная приправа – по вкусу.

Приготовление:

  1. Лук чистим и измельчаем.
  2. Баклажан моем, при желании снимаем кожуру. Нарезаем кубиками или соломкой.
  3. В небольшую миску наливаем воду, слегка ее солим и кладем в нее кусочки баклажана. Оставляем на 30 минут.
  4. Жарим лук до золотистого цвета.
  5. Отжимаем жидкость с баклажана и жарим вместе с луком.
  6. Добавляем сметану, чеснок и остальные ингредиенты. Тушим 5 – 7 минут.
  7. Посыпаем блюдо зеленью и подаем к столу.

Приятного аппетита!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська