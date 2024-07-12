Ці баклажани смакують як холодними, так і гарячими, що особливо актуально в умовах відключень світла. Цікаво, що після приготування вони будуть нагадувати гриби!
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Рецепт баклажанів у сметані
Час: 1 година
Порцій: 2
Приготування:
- Цибулю чистимо та подрібнюємо.
- Баклажан миємо, за бажання знімаємо шкірку. Нарізаємо кубиками або соломкою.
- У невелику миску наливаємо воду, злегка її солимо і кладемо в неї шматочки баклажана. Залишаємо на 30 хвилин.
- Смажимо цибулю до золотистого кольору.
- Віджимаємо рідину з баклажана та смажимо разом з цибулею.
- Додаємо сметану, часник та решту інгредієнтів. Тушкуємо 5 – 7 хвилин.
- Посипаємо страву зеленню та подаємо до столу.
Смачного!