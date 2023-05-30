Используем брокколи и цветную капусту: рецепт летнего блюда от Евгения Клопотенко

30 мая 2023, 20:15
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Источник:

Сайт Евгения Клопотенко

Приближается время, когда брокколи и цветную капусту можно сорвать на грядке или приобрести на фермерском рынке. Приготовьте вкусную и питательную запеканку от Евгения Клопотенко.

Нежный сыр и сливки прекрасно сочетаются с брокколи и цветной капустой, а черный перец придает им необходимую пикантность. После одного куска этого блюда вы будете готовить запеканку очень часто.

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Рецепт запеканки с цветной капустой и брокколи

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Приближается сезон / Фото Сайт Евгения Клопотенко

Приготовление:

  • От брокколи и цветной капусты отрежьте нижние части, а сами капусты разберите на соцветия.
  • Бланшуйте овощи в кипящей воде 1 – 1,5 минуты.
  • Затем выбросьте на дуршлаг или сито и немедленно промойте ледяной водой.
  • Сыр натрите на терке, разделите половину и посыпьте соцветия.
  • В миске соедините сливки, яйца, добавьте немного соли и молотого перца. Все аккуратно перемешайте венчиком.
  • Форму для запекания смажьте маслом и равномерно распределите ею соцветия капусты, посыпьте свежемолотым черным перцем.
  • Залейте соцветия творожной смесью и сверху засыпьте еще тертым сыром. Добавьте в запеканку арахис и запекайте в духовке с температурой 180 градусов в течение 20 – 25 минут.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська