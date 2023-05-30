Ніжний сир і вершки прекрасно поєднуються з броколі та цвітною капустою, а чорний перець додає їм необхідної пікантності. Після одного шматка цієї страви ви будете готувати запіканку дуже часто.

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Рецепт запіканки з цвітною капустою та броколі

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Наближається сезон / Фото Сайт Євгена Клопотенка

Інгредієнти:

– 300 грамів броколі;

– 300 грамів цвітної капусти;

– 300 мілілітрів вершків;

– 3 яйця;

– 100 грамів арахісу;

– 180 – 200 грамів сиру;

– 20 грамів вершкового масла;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

З броколі та цвітної капусти відріжте нижні частини, а самі капустини розберіть на суцвіття.

Бланшуйте овочі в киплячій воді 1 – 1,5 хвилини.

Згодом викиньте на друшляк чи сито та негайно промийте крижаною водою.

Сир натріть на терці, відокремте половину та посипте суцвіття.

У мисці з'єднайте вершки, яйця, додайте трохи солі та меленого перцю. Все акуратно перемішайте вінчиком.

Форму для запікання змастіть маслом і рівномірно розподіліть нею суцвіття капустин, посипте свіжомеленим чорним перцем.

Залийте суцвіття сирною сумішшю і зверху засипте ще тертим сиром. Додайте до запіканки арахіс і запікайте в духовці з температурою 180 градусів протягом 20 – 25 хвилин.

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