Ніжний сир і вершки прекрасно поєднуються з броколі та цвітною капустою, а чорний перець додає їм необхідної пікантності. Після одного шматка цієї страви ви будете готувати запіканку дуже часто.
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Рецепт запіканки з цвітною капустою та броколі
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Наближається сезон / Фото Сайт Євгена Клопотенка
Приготування:
- З броколі та цвітної капусти відріжте нижні частини, а самі капустини розберіть на суцвіття.
- Бланшуйте овочі в киплячій воді 1 – 1,5 хвилини.
- Згодом викиньте на друшляк чи сито та негайно промийте крижаною водою.
- Сир натріть на терці, відокремте половину та посипте суцвіття.
- У мисці з'єднайте вершки, яйця, додайте трохи солі та меленого перцю. Все акуратно перемішайте вінчиком.
- Форму для запікання змастіть маслом і рівномірно розподіліть нею суцвіття капустин, посипте свіжомеленим чорним перцем.
- Залийте суцвіття сирною сумішшю і зверху засипте ще тертим сиром. Додайте до запіканки арахіс і запікайте в духовці з температурою 180 градусів протягом 20 – 25 хвилин.
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