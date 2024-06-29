Секрет этого блюда заключается в том, что фасоль стоит предварительно замочить в пиве. Не стоит беспокоиться: во время приготовления весь алкоголь испарится, поэтому ее смело можно давать детям.
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Рецепт "Пьяной" фасоли
Время: 1 час 10 минут
Порций: 4
Приготовление:
- Фасоль замачиваем на ночь в пиве.
- Грибы нарезаем кубиками по 1 сантиметру и обжариваем до золотистого цвета.
- Обжариваем измельченный чеснок, лук и перец до мягкости. Добавляем кумин и готовим еще 2 минуты.
- К овощам добавляем фасоль с пивом, кориандр, нарезанный перец халапеньо, кинзу и остальные специи, доводим до кипения.
- Тушим на медленном огне 1 час. В конце солим блюдо. Перед подачей даем ей 5 минут "отдохнуть".
Приятного аппетита!