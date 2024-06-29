Секрет этого блюда заключается в том, что фасоль стоит предварительно замочить в пиве. Не стоит беспокоиться: во время приготовления весь алкоголь испарится, поэтому ее смело можно давать детям.

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Рецепт "Пьяной" фасоли

Время: 1 час 10 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 грамм фасоли;

– 700 грамм шампиньонов;

– 1 луковица;

– 1 болгарский перец;

– 2 зубчика чеснока;

– 1 перец халапеньо;

– 1 столовая ложка кориандра;

– 1 столовая ложка кумина;

– 1 столовая ложка паприки;

– 1 чайная ложка красного молотого перца;

– 70 грамм кинзы;

– 0,5 литра светлого пива;

– 2 столовые ложки подсолнечного масла.

Приготовление:

Фасоль замачиваем на ночь в пиве. Грибы нарезаем кубиками по 1 сантиметру и обжариваем до золотистого цвета. Обжариваем измельченный чеснок, лук и перец до мягкости. Добавляем кумин и готовим еще 2 минуты. К овощам добавляем фасоль с пивом, кориандр, нарезанный перец халапеньо, кинзу и остальные специи, доводим до кипения. Тушим на медленном огне 1 час. В конце солим блюдо. Перед подачей даем ей 5 минут "отдохнуть".

Приятного аппетита!

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