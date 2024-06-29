Секрет цієї страви полягає у тому, що квасолю варто попередньо замочити у пиві. Не варто турбуватися: під час приготування увесь алкоголь випарується, тож її сміливо можна давати дітям.
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Рецепт "П'яної" квасолі
Час: 1 година 10 хвилин
Порцій: 4
Приготування:
- Квасолю замочуємо на ніч у пиві.
- Гриби нарізаємо кубиками по 1 сантиметру та обсмажуємо до золотистого кольору.
- Обсмажуємо подрібнений часник, цибулю та перець до м'якості. Додаємо кумін і готуємо ще 2 хвилини.
- До овочів додаємо квасолю з пивом, коріандр, нарізаний перець халапеньйо, кінзу та решту спецій, доводимо до кипіння.
- Тушкуємо на повільному вогні 1 годину. Наприкінці солимо страву. Перед подачею даємо їй 5 хвилин "відпочити".
Смачного!