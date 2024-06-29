Секрет цієї страви полягає у тому, що квасолю варто попередньо замочити у пиві. Не варто турбуватися: під час приготування увесь алкоголь випарується, тож її сміливо можна давати дітям.

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Рецепт "П'яної" квасолі

Час: 1 година 10 хвилин

Порцій: 4

Приготування:

  1. Квасолю замочуємо на ніч у пиві.
  2. Гриби нарізаємо кубиками по 1 сантиметру та обсмажуємо до золотистого кольору.
  3. Обсмажуємо подрібнений часник, цибулю та перець до м'якості. Додаємо кумін і готуємо ще 2 хвилини.
  4. До овочів додаємо квасолю з пивом, коріандр, нарізаний перець халапеньйо, кінзу та решту спецій, доводимо до кипіння.
  5. Тушкуємо на повільному вогні 1 годину. Наприкінці солимо страву. Перед подачею даємо їй 5 хвилин "відпочити".

Смачного!