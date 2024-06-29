Эта фасоль покоряет даже детей: особый рецепт с секретным ингредиентом
Источник:cesmak
Фасоль с грибами и овощами может стать настоящим кулинарным шедевром. Конечно, если воспользоваться правильным рецептом.
Секрет этого блюда заключается в том, что фасоль стоит предварительно замочить в пиве. Не стоит беспокоиться: во время приготовления весь алкоголь испарится, поэтому ее смело можно давать детям.
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Рецепт "Пьяной" фасоли
Время: 1 час 10 минут
Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 грамм фасоли;
– 700 грамм шампиньонов;
– 1 луковица;
– 1 болгарский перец;
– 2 зубчика чеснока;
– 1 перец халапеньо;
– 1 столовая ложка кориандра;
– 1 столовая ложка кумина;
– 1 столовая ложка паприки;
– 1 чайная ложка красного молотого перца;
– 70 грамм кинзы;
– 0,5 литра светлого пива;
– 2 столовые ложки подсолнечного масла.
Приготовление:
- Фасоль замачиваем на ночь в пиве.
- Грибы нарезаем кубиками по 1 сантиметру и обжариваем до золотистого цвета.
- Обжариваем измельченный чеснок, лук и перец до мягкости. Добавляем кумин и готовим еще 2 минуты.
- К овощам добавляем фасоль с пивом, кориандр, нарезанный перец халапеньо, кинзу и остальные специи, доводим до кипения.
- Тушим на медленном огне 1 час. В конце солим блюдо. Перед подачей даем ей 5 минут "отдохнуть".
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