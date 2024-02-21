Гречка по-купецьки – це давній рецепт, який точно додасть нових ноток до вашого звичного раціону. Раніше її навіть інколи подавали у ресторанах.
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Цей рецепт гречки дещо перегукується з марокканським рецептом кускусу, коли до крупи додають м'ясо, овочі та соус. Не бійтеся експериментувати – нові інгредієнти цій страві точно не зашкодять.
Рецепт гречки по-купецьки
Час: 30 хвилин
Порцій: 2
Приготування:
- Цибулю чистимо та нарізаємо. Додаємо також фарш та натерту моркву. Смажимо разом до золотистого кольору.
- Додаємо на пательню томатну пасту і ретельно перемішуємо.
- Додаємо на пательню гречку та заливаємо водою, щоб крупа була злегка покрита.
- Солимо та тушкуємо на повільному вогні під кришкою.
- Готову страву приправляємо улюбленими спеціями та продавленим часником.
- Доповнити цю страву можна хіба що салатом, адже гарнір та м'ясо у вас вже поєднані.
Смачного!