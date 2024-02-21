Ваша семья будет в восторге: готовим привычную гречку по-купечески с фаршем
Источник:sensatsiya
Для большинства из нас гречка кажется простым и неприхотливым блюдом. Однако если немного поколдовать, то даже ее можно превратить в произведение кулинарного искусства.
Гречка по-купечески – это давний рецепт, который точно добавит новых ноток к вашему привычному рациону. Раньше ее даже иногда подавали в ресторанах.
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Этот рецепт гречки несколько перекликается с марокканским рецептом кускуса, когда к крупе добавляют мясо, овощи и соус. Не бойтесь экспериментировать – новые ингредиенты этому блюду точно не повредят.
Рецепт гречки по-купечески
Время: 30 минут
Порций: 2
Ингредиенты:
– 150 грамм гречки;
– 250 – 300 грамм фарша;
– 1 луковица;
– 2 столовые ложки томатной пасты;
– 2 зубчика чеснока;
– 1 небольшая морковка;
– 2 – 3 столовые ложки растительного масла.
Приготовление:
- Лук чистим и нарезаем и нарезаем. Добавляем также фарш и натертую морковь. Жарим вместе до золотистого цвета.
- Добавляем на сковороду томатную пасту и тщательно перемешиваем.
- Добавляем на сковороду гречку и заливаем водой, чтобы крупа была слегка покрыта.
- Солим и тушим на медленном огне под крышкой.
- Готовое блюдо приправляем любимыми специями и продавленным чесноком.
- Дополнить это блюдо можно разве что салатом, ведь гарнир и мясо у вас уже совмещены.
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