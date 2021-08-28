У крольчатины специфический запах, поэтому ее нужно предварительно вымочить. Для кролика весом до 1,5 килограмма хватит получаса. Тушку покрупнее придется вымачивать дольше – минимум 12 часов.
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Для вымачивания кролика используют:
- воду (при этом несколько раз ее меняя);
- яблочный уксус (2 столовые ложки на 1 литр воды, время – до 1 часа);
- молоко (достаточно 30 минут);
- виноградный сок (время замачивания – до 2 дней, держать кролика нужно в холодильнике).
Кролик, запеченный с яблоками
Приготовление:
- Заранее вымоченного кролика разрезаем на кусочки и вытираем насухо.
- В миску с мясом добавляем мед и выжимаем лимон.
- Сверху посыпаем специями (можно уже готовой смесью "Для кролика"), добавляем соевый соус.
- Нарезаем яблоки ломтиками.
- Перемешиваем яблоки с мясом и ставим в холодное место на 60 минут, чтобы оно хорошо промариновалось.
- Запекаем мясо в заранее разогретой духовке (при 180 градусов по Цельсию) 35 – 45 минут.
Кролик в мультиварке: быстро и вкусно
Если вы не любите стоять у плиты, приготовьте крольчатину в мультиварке. Мы выбрали из множества рецептов один, который максимально позволяет сохранить вкусовые качества кролика. Он не доставит вам много хлопот.
Кролик в мультиварке / Фото Polaris
Приготовление:
- Разрезаем на порционные кусочки кролика, перчим и солим его.
- Закладываем в мультиварку.
- Добавляем к мясу воду, укроп, лавровый лист и нарезанный на кубики лук.
- Мультиварку закрываем крышкой и ставим режим "мясо" или "тушение" на полтора часа.
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Кролик, жаренный на сковороде
Кролик, приготовленный на сковороде / Фото 1000.menu
Приготовление:
- Тушку вымоченного кролика обсушиваем с помощью бумажных полотенец.
- Нарезаем на куски.
- Прогреваем сковороду, добавляем масло и сливочное масло.
- Выкладываем крольчатину. Жарить нужно на небольшом огне, при этом каждые 10 минут следует его переворачивать. Солить мясо нужно, когда из него интенсивно выделяется сок.
- Через 40 - 45 минут крольчатина готова.
Подавать можно как самостоятельное блюдо, так и с овощами, картофелем, салатами и другими гарнирами.
Кролик в сметане
Кролик в сметане / Фото eat-me
Приготовление:
- Сначала готовим маринад. Для этого в холодную воду выжимаем сок лимона, добавляем лавровые листики, соль, ветку розмарина.
- Тушку разрезаем на кусочки и заливаем маринадом (он должен полностью покрывать мясо). Оставляем на 1 – 2 часа.
- После маринования каждый кусок просушиваем бумажным полотенцем.
- На сковороду вливаем масло. Когда оно прогреется, жарим мелко порезанный чеснок (не более 1 минуты), после чего его удаляем со сковородки.
- Выкладываем крольчатину и обжариваем ее до золотистой корочки на большом огне (примерно по 3 минуты с каждой стороны). Затем перекладываем мясо в кастрюлю.
- На оставшемся масле обжариваем лук, нарезанный полукольцами или измельченный (как вам больше нравится). Когда лук стал золотистым, заливаем его вином, которое выпариваем течение 4 – 5 минут.
- После этого содержимое сковороды переливаем в кастрюлю с мясом, накрываем крышкой и тушим в течение получаса на маленьком огне.
- В сметану добавляем 2 столовые ложки жидкости из кастрюли, перемешиваем.
- Заливаем соусом мясо в кастрюле и продолжаем тушить еще в течение 30 минут. За несколько минут до готовности добавляем остальные специй.
Кролик в рукаве
Кролик в рукаве / Фото gourmetsdream
Приготовление:
- Разрезать кролика на 2 половинки вдоль позвоночника.
- Натираем мясо специями, перцем, солью и майонезом.
- Сверху кладем ломтиками мандарин и нарезанное яблоко.
- Аккуратно все переносим в рукав, завязываем оба конца. Ставим в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на 45 минут.