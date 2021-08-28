У крольчатины специфический запах, поэтому ее нужно предварительно вымочить. Для кролика весом до 1,5 килограмма хватит получаса. Тушку покрупнее придется вымачивать дольше – минимум 12 часов.

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Для вымачивания кролика используют:

  • воду (при этом несколько раз ее меняя);
  • яблочный уксус (2 столовые ложки на 1 литр воды, время – до 1 часа);
  • молоко (достаточно 30 минут);
  • виноградный сок (время замачивания – до 2 дней, держать кролика нужно в холодильнике).

Кролик, запеченный с яблоками

Приготовление:

  1. Заранее вымоченного кролика разрезаем на кусочки и вытираем насухо.
  2. В миску с мясом добавляем мед и выжимаем лимон.
  3. Сверху посыпаем специями (можно уже готовой смесью "Для кролика"), добавляем соевый соус.
  4. Нарезаем яблоки ломтиками.
  5. Перемешиваем яблоки с мясом и ставим в холодное место на 60 минут, чтобы оно хорошо промариновалось.
  6. Запекаем мясо в заранее разогретой духовке (при 180 градусов по Цельсию) 35 – 45 минут.

Кролик в мультиварке: быстро и вкусно

Если вы не любите стоять у плиты, приготовьте крольчатину в мультиварке. Мы выбрали из множества рецептов один, который максимально позволяет сохранить вкусовые качества кролика. Он не доставит вам много хлопот.

Кролик в мультиварке / Фото Polaris

Приготовление:

  1. Разрезаем на порционные кусочки кролика, перчим и солим его.
  2. Закладываем в мультиварку.
  3. Добавляем к мясу воду, укроп, лавровый лист и нарезанный на кубики лук.
  4. Мультиварку закрываем крышкой и ставим режим "мясо" или "тушение" на полтора часа.

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Кролик, жаренный на сковороде

Кролик, приготовленный на сковороде / Фото 1000.menu

Приготовление:

  1. Тушку вымоченного кролика обсушиваем с помощью бумажных полотенец.
  2. Нарезаем на куски.
  3. Прогреваем сковороду, добавляем масло и сливочное масло.
  4. Выкладываем крольчатину. Жарить нужно на небольшом огне, при этом каждые 10 минут следует его переворачивать. Солить мясо нужно, когда из него интенсивно выделяется сок.
  5. Через 40 - 45 минут крольчатина готова.

Подавать можно как самостоятельное блюдо, так и с овощами, картофелем, салатами и другими гарнирами.

Кролик в сметане

Кролик в сметане / Фото eat-me

Приготовление:

  1. Сначала готовим маринад. Для этого в холодную воду выжимаем сок лимона, добавляем лавровые листики, соль, ветку розмарина.
  2. Тушку разрезаем на кусочки и заливаем маринадом (он должен полностью покрывать мясо). Оставляем на 1 – 2 часа.
  3. После маринования каждый кусок просушиваем бумажным полотенцем.
  4. На сковороду вливаем масло. Когда оно прогреется, жарим мелко порезанный чеснок (не более 1 минуты), после чего его удаляем со сковородки.
  5. Выкладываем крольчатину и обжариваем ее до золотистой корочки на большом огне (примерно по 3 минуты с каждой стороны). Затем перекладываем мясо в кастрюлю.
  6. На оставшемся масле обжариваем лук, нарезанный полукольцами или измельченный (как вам больше нравится). Когда лук стал золотистым, заливаем его вином, которое выпариваем течение 4 – 5 минут.
  7. После этого содержимое сковороды переливаем в кастрюлю с мясом, накрываем крышкой и тушим в течение получаса на маленьком огне.
  8. В сметану добавляем 2 столовые ложки жидкости из кастрюли, перемешиваем.
  9. Заливаем соусом мясо в кастрюле и продолжаем тушить еще в течение 30 минут. За несколько минут до готовности добавляем остальные специй.

Кролик в рукаве

Кролик в рукаве / Фото gourmetsdream

Приготовление:

  1. Разрезать кролика на 2 половинки вдоль позвоночника.
  2. Натираем мясо специями, перцем, солью и майонезом.
  3. Сверху кладем ломтиками мандарин и нарезанное яблоко.
  4. Аккуратно все переносим в рукав, завязываем оба конца. Ставим в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на 45 минут.