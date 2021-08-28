Кролятина має специфічний запах, тому її слід попередньо вимочити. Для кролика вагою до 1,5 кілограма вистачить пів години. Більшу тушку доведеться вимочувати довше – мінімум 12 годин.

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Для вимочування кролика використовують:

воду (при цьому кілька разів її змінюючи);

яблучний оцет (2 столові ложки на 1 літр води, час – до 1 години);

молоко (вистачить 30 хвилин);

виноградний сік (час замочування – до 2 днів, тримати кролика потрібно в холодильнику).

Кролик, запечений з яблуками

Інгредієнти:

– 2 кілограми кролятини (або ціла тушка);

– 2 середніх яблука (краще з кислинкою).

Для маринаду:

– 1 столова ложки меду;

– 2 столові ложки соєвого соусу;

– ¼ лимона;

– спеції – на ваш смак.

Приготування:

Заздалегідь вимоченого кролика розрізаємо на шматочки та витираємо насухо. У миску з м'ясом додаємо мед і вичавлюємо лимон. Зверху посипаємо спеціями (можна вже готовою сумішшю "Для кролика"), додаємо соєвий соус. Нарізаємо яблука скибками. Перемішуємо яблука з м'ясом та ставимо в холодне місце на 60 хвилин, щоб воно добре промаринувалося. Запікаємо м'ясо у заздалегідь розігрітій духовці (при 180 градусів за Цельсієм) 35 – 45 хвилин.

Кролик у мультиварці: швидко й смачно

Якщо ви не любите стояти біля плити, приготуйте кролятину в мультиварці. Ми обрали з безлічі рецептів один, який максимально дозволяє зберегти смакові якості кролика. Він не доставить вам багато клопоту.

Кролик в мультиварці / Фото Polaris

Інгредієнти:

– 0,5 кілограма м'яса кролика;

– 1 пучок кропу;

– 1 цибулина середнього розміру;

– 2 лаврових листочки;

– перець і сіль;

– 50 міліграмів води.

Приготування:

Розрізаємо на порційні шматочки кролика, перчимо та солимо його. Закладаємо в мультиварку. Додаємо до м'яса воду, кріп, лавровий лист і нарізану на кубики цибулю. Мультиварку закриваємо кришкою та ставимо режим "м'ясо" або "тушкування" на півтори години.

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Кролик, смажений на сковороді

Кролик, приготований на сковороді / Фото 1000.menu

Інгредієнти:

– 1,5 кілограма кролика;

– 3 столові ложки соняшникової чи оливкової олії для смаження;

– 25 грамів вершкового масла;

– сіль і перець.

Приготування:

Тушку вимоченого кролика обсушуємо за допомогою паперових рушників. Нарізаємо на шматки. Прогріваємо сковороду, додаємо олію та вершкове масло. Викладаємо кролятину. Смажити потрібно на невеликому вогні, при цьому кожні 10 хвилин слід його перевертати. Солити м'ясо треба, коли з нього інтенсивно виділяється сік. Через 40 – 45 хвилин кролятина готова.

Подавати можна як самостійну страву, так і з овочами, картоплею, салатами та іншими гарнірами.

Кролик у сметані

Кролик у сметані / Фото eat-me

Інгредієнти:

– 1 кілограм м'яса кролика;

Для маринаду:

– 400 грамів сметани;

– 1 стакан білого сухого вина;

– 2 головки ріпчастої цибулі;

– 3 зубчики часнику;

– 1 лимон;

– 1 гілочка розмарину;

– 3 лаврові листочки;

– спеції: орегано, сіль, чебрець, чорний перець.

Приготування:

Спершу готуємо маринад. Для цього в холодну воду вичавлюємо сік лимона, додаємо лаврові листочки, сіль, гілку розмарину. Тушку розрізаємо на шматочки та заливаємо маринадом (він повинен повністю покривати м'ясо). Залишаємо на 1 – 2 години. Після маринування кожен шматок просушуємо паперовим рушником. На сковороду вливаємо олію. Коли вона прогріється, смажимо дрібно порізаний часник (не більше 1 хвилини), після чого його видаляємо з пательні. Викладаємо кролятину та обсмажуємо її до золотистої скоринки на великому вогні (приблизно по 3 хвилини з кожного боку). Потім перекладаємо м'ясо в каструлю. На олії, що залишилася, обсмажуємо цибулю, нарізану півкільцями або подрібнену (як вам більше до вподоби). Коли цибуля стала золотавою, заливаємо її вином, яке випаровуємо протягом 4 – 5 хвилин. Після цього вміст сковороди переливаємо в каструлю з м'ясом, накриваємо кришкою та тушкуємо протягом пів години на маленькому вогні. У сметану додаємо 2 столові ложки рідини з каструлі, перемішуємо. Заливаємо соусом м'ясо в каструлі та продовжуємо тушкувати ще протягом 30 хвилин. За кілька хвилин до готовності додаємо решту спецій.

Кролик у рукаві

Кролик у рукаві / Фото gourmetsdream

Інгредієнти:

– 700 грамів кролятини;

– 1 мандарин;

– 0,5 яблука твердих сортів;

– 2 столові ложки майонезу;

– спеції та сіль (до смаку).

Приготування: